Meke i savršeno vazdušaste bakine palačinke, nisu se lepile za tiganj. Sećate li se?

Ovo je recept za palačinke naših baka. Veoma je jednostavan i za njega vam ne treba mnogo vremena, ni sredstava.

Sastojci:

3 jaja

300 g brašna

500 ml mleka ili vode

2 kaščice ulja

malo soli

Priprema:

Uspite brašno u posudu i dodajte jaja i dobro izmešajte. Dodajte mleko ili vodu. Zatim dodajte so i dve kašike šećera i dobro promešajte, tako da smesa bude jednolična i bez grudvica. Testo ne treba da bude previše gusto, ako je potrebno, dodajte malo mineralne vode.

Testo stavite u tiganj koji ste prethodno zagrejali nekoliko kapi ulja. Okrećite tiganj da bi se smesa ravnomerno rasporedila. Ne ulivajte previše smese kako bi vam palačinke bile što tanje.

Kad se palačinka počne da se odvaja od tiganja, vreme je da je okrenete na drugu stranu. Pecite je tako još oko pola minuta pa izvadite na tanjir.

Slatki ili slani nadev – sami odlučite.

