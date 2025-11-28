Neodoljive nemačke palačinke: Dovoljna je samo jedna da se počasti cela porodica!

Nemačka palačinka, koju neki zovu i holandska, naime, uopšte nije nastala u Evropi. Recept je osimišljen u dalekoj Americi

Nemačke palačinke su sve što možete poželeti, samo nisu tanke, prozirne kao što je običaj kod nas

Jedna velika palačinka dovoljna je da zasladi više ljudi, što nas spasava od stajanja za šporetom i okretanja za nas tradicionalnih tanjih palačinki.

Prema rečima kuvarice Najdžela Loson, nemačka palačinka prvi put je spremljena u SAD i to u zajednici nemačkih doseljenika.

Testo za palačinke, buter, šećer i limun bili su deo prvog recept, ali se on vremenom menjao. Nešto popularniji sastojci danas su kriške jabuka i cimet, a nemačka palačinka se ponekad kombinuje i sa slaninom s javorovim sirupom, piše Punkufer.

Za nemačke palačinke je potrebno:

1/4 šolje putera

1 šolja brašna

1 šolja mleka

6 jaja, blago umućenih

1/8 kašičice soli

Uputstvo

Zagrejte rernu na 180 stepeni. U pleh stavite puter i stavite u rernu da se otopi. Pomešajte brašno, mleko, jaja i so. Umućenu smesu sipajte u pleh s otopljenim puterom i pecite u zagrejanoj rerni 30-40 minuta dok palačinka ne porumeni.

Pečenu palačinku možete posuti šećerom u prahu ili služiti s prelivima po želji.

Pogledajte u video-materijalu detaljniji prikaz pripreme.

