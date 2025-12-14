Ovako se prave najbolje posne palačinke: Tanke, mekane i uspevaju svaki put

Najbolji posni desert! Ovako se prave posne palačinke koje su ukusne i mekane kao bakine. Gotove su za 10 minuta.

Kada počne post, jedino što nam nedostaje je jedna stvar: savršena, mekana, domaća poslastica. Vreme je da zaboravite na predrasude! Predstavljamo vam najbolji recept za posne palačinke koje su toliko tanke i ukusne da nećete primetiti da su bez jaja i mleka. Zašto da se odričete uživanja? Prava tajna je u malom triku sa sastojcima.

Ove palačinke uspevaju svaki put, a cela kuća će mirisati na detinjstvo.

Sastojci za posne palačinke:

Ovaj recept je idealan jer kombinuje jednostavnost i garantovani rezultat – palačinke su vazdušaste, bez obzira na to što nemaju jaja i mleko.

3 šolje brašna

100 g šećera

100 g margarina

300 ml vode

2 kašičice praška za pecivo

1 kašičica ekstrakta vanile

malo soli

Priprema:

U činiju pomešajte brašno, šećer, prašak za pecivo i so, pa promešajte da se sastojci sjedine. Margarin otopite na pari pa dodajte ovoj smesi, a zatim dodajte i vodu i ekstrakt vanile. Nežno mutite dok ne dobijete glatko testo, bez grudvica.

Za to vreme, zagrejte tiganj za palačinke i pecite ih kao što inače radite. Kada budu gotove, možete ih filovati šećerom, orasima ili džemom, a ukoliko ne postite, možete namazati i kremom.

Saveti za tanke posne palačinke

Da bi vaše posne palačinke zaista bile tanke i uspele svaki put, obratite pažnju na ove detalje:

Tajna margarina: Obavezno otopite margarin na pari pre dodavanja smesi. Ovo testu daje elastičnost, pa se lako razliva po tiganju.

Temperatura: Tiganj mora biti jako zagrejan pre pečenja prve palačinke. Prva palačinka je uvek proba!

Filovanje: Kada budu gotove, možete ih filovati šećerom, orasima ili džemom. Uživajte u omiljenoj poslastici i tokom posta!

Kao što vidite, nema razloga da se odričete omiljene poslastice. Sa ovim receptom, posne palačinke će vam postati jednako drage kao i one standardne.

Prijatno!

