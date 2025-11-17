Ovako se prave prozirne palačinke: Recept iz bakinje kuhinje uspeva i početnicima

Ako ste oduvek želeli da napravite prozirne, mekane i fine palačinke koje se ne lepe i nisu žilave, a pritom ste početnik u kuhinji – došli ste na pravo mesto.
Ovaj receptza palačinke je toliko jednostavan, bez komplikovanih koraka, a garantuje savršen rezultat svaki put. Pripremite se za najukusnije palačinke koje ste ikada probali, idealne za doručak, užinu, ili kada god poželite nešto slatko. Pogledajte video i uverite se sami koliko je lako.
Za „prozirne“ palačinke je potrebno:
- 2 jaja
- 300 ml mleka
- 1 šolja brašna /šolja od 200 gr/
- ulje
- malo soli
- nadev po želji
Priprema:
Umutiti jaja žicom, dodati mleko, malo soli i dodavati polako brašno. Mutiti da se razbiju grudvice.
Tiganj dobro ugrejati, premazati uljem i sipati pola kutlače testa i razliti po tiganju. Peći na sniženog temperaturi pa okrenuti kad se zarumeni sa jedne strane.
Nadev možete sami odrediti ono što vam deca najviše voli.
Palačinke su mekane, fine, prozirne, nisu žilave i jako ukusne, prenosi Bakina kuhinja.
