Recept za palačinke bez trunke brašna u kojima možete uživati do mile volje

Žudite za palačinkama, ali pazite na ishranu i pokušavate da smanjite unos belog pšeničnog brašna ili glutena? Onda probajte palačinke sa bademovim brašnom.
Palačinke od bademovog brašna su brze za pripremu i daju izuzetno bogat, orašasti ukus.
Zašto baš bademovo brašno?
Bademovo brašno je odlična alternativa za klasično pšenično. Ne sadrži gluten, bogato je zdravim mastima, proteinima i vlaknima — što znači da vaše palačinke mogu biti hranljivije i lakše za varenje.
Osim toga, badem daje finu, blago orašastu aromu koja palačinkama daje posebnu dubinu ukusa — sasvim drugačiju od onih pripremljenih sa običnim brašnom.
Sastojci za oko 6 palačinki srednje veličine
- 180 g bademovog brašna
- 2 velika jajeta
- 60 ml mleka
- 20 grama putera
- 1 velika kašika šećera
- prstohvat soli
- 1 kašičica praška za pecivo
Priprema – lako i brzo
Rastopite maslac na tihoj vatri i pustite da se malo ohladi.
U posudi umutite jaja sa šećerom i solju. Dodajte mleko i ohlađeni maslac.
U smesu polako umešajte bademovo brašno pomešano s praškom za pecivo. Dobijena smesa treba biti homogena.
Ostavite smesu da odstoji oko 15 minuta — to pomaže da se svi sastojci lijepo povežu i da palačinke bolje budu kompaktne.
Zagrejte tiganj na srednjoj temperaturi, po potrebi premažite maslacem ili uljem. Sipajte tijesto i pecite palačinke oko 2–3 minute sa svake strane dok lepo ne porumene.
Saveti za bolji ukus
Ako volite intenzivniji ukus — u smesu možete dodati prstohvat vanilin-šećera, malo ekstrakta vanile ili narendanu koricu limuna ili narandže; badem se odlično slaže sa citrusima.
Servirajte palačinke uz sveže voće (bobice, bananu), grčki jogurt, malo meda ili domaći džem — to daje dodatni sloj tekstura i slatkoće bez preteranog šećera.
Ako želite da smanjite šećer, slobodno izostavite ili smanjite količinu; bademovo brašno daje prirodnu slatkoću i bogat ukus.
Kako se uklapa u zdravu ishranu
Za nekoga ko pazi na unos kalorija ili ugljenih hidrata , ove palačinke su pametna zamena klasičnim. Bademovo brašno donosi više proteina i vlakana od običnog brašna, što pomaže da se duže osećate sito.
Naravno — proporcionalno sastojcima: i bademovo brašno ima više masnoća, pa obratite pažnju na dodatke (sirupi, maslac, džem).
Zaključak – jednostavno, brzo i ukusno
Ako tražite način da se zasladite, a da ne žrtvujete zdravlje ili ishranu — palačinke od bademovog brašna su pun pogodak. Jednostavan recept, sasvim realističan za jutarnje pripremanje, sa vrlo dobrim ukusom i hranljivim vrednostima. Isprobajte ih. I možda zaboravite na one stare sa belim brašnom.
