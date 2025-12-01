Recept za palačinke bez trunke brašna u kojima možete uživati do mile volje

Ako želite klasičan ukus ali bez pšeničnog brašna, a ipak mekane i ukusne palačinke — ovo je recept za vas.

Žudite za palačinkama, ali pazite na ishranu i pokušavate da smanjite unos belog pšeničnog brašna ili glutena? Onda probajte palačinke sa bademovim brašnom.

Palačinke od bademovog brašna su brze za pripremu i daju izuzetno bogat, orašasti ukus.

Zašto baš bademovo brašno?

Bademovo brašno je odlična alternativa za klasično pšenično. Ne sadrži gluten, bogato je zdravim mastima, proteinima i vlaknima — što znači da vaše palačinke mogu biti hranljivije i lakše za varenje.

Osim toga, badem daje finu, blago orašastu aromu koja palačinkama daje posebnu dubinu ukusa — sasvim drugačiju od onih pripremljenih sa običnim brašnom.

Sastojci za oko 6 palačinki srednje veličine

180 g bademovog brašna

2 velika jajeta

60 ml mleka

20 grama putera

1 velika kašika šećera

prstohvat soli

1 kašičica praška za pecivo

Priprema – lako i brzo

Rastopite maslac na tihoj vatri i pustite da se malo ohladi.

U posudi umutite jaja sa šećerom i solju. Dodajte mleko i ohlađeni maslac.

U smesu polako umešajte bademovo brašno pomešano s praškom za pecivo. Dobijena smesa treba biti homogena.

Ostavite smesu da odstoji oko 15 minuta — to pomaže da se svi sastojci lijepo povežu i da palačinke bolje budu kompaktne.

Zagrejte tiganj na srednjoj temperaturi, po potrebi premažite maslacem ili uljem. Sipajte tijesto i pecite palačinke oko 2–3 minute sa svake strane dok lepo ne porumene.

Saveti za bolji ukus

Ako volite intenzivniji ukus — u smesu možete dodati prstohvat vanilin-šećera, malo ekstrakta vanile ili narendanu koricu limuna ili narandže; badem se odlično slaže sa citrusima.

Servirajte palačinke uz sveže voće (bobice, bananu), grčki jogurt, malo meda ili domaći džem — to daje dodatni sloj tekstura i slatkoće bez preteranog šećera.

Ako želite da smanjite šećer, slobodno izostavite ili smanjite količinu; bademovo brašno daje prirodnu slatkoću i bogat ukus.

Kako se uklapa u zdravu ishranu

Za nekoga ko pazi na unos kalorija ili ugljenih hidrata , ove palačinke su pametna zamena klasičnim. Bademovo brašno donosi više proteina i vlakana od običnog brašna, što pomaže da se duže osećate sito.

Naravno — proporcionalno sastojcima: i bademovo brašno ima više masnoća, pa obratite pažnju na dodatke (sirupi, maslac, džem).

Zaključak – jednostavno, brzo i ukusno

Ako tražite način da se zasladite, a da ne žrtvujete zdravlje ili ishranu — palačinke od bademovog brašna su pun pogodak. Jednostavan recept, sasvim realističan za jutarnje pripremanje, sa vrlo dobrim ukusom i hranljivim vrednostima. Isprobajte ih. I možda zaboravite na one stare sa belim brašnom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com