U palačinke, umesto kisele vode, dodajte ovu namirnicu i ostaće sočne i sutradan

Dosadile su vam žilave palačinke? Umesto kisele vode dodajte ovu namirnicu i ostaće sočne i sutradan, kao da ste ih tek ispekli.

Zaboravite kiselu vodu – tajna savršeno vazdušastih i mekanih palačinki krije se u jednoj namirnici. Uz ovaj trik, biće sočne i sutradan!

Želite da vaše palačinke budu savršeno mekane i vazdušaste i dan nakon pripreme? Tajna je u jednostavnom sastojku koji već imate u kući – soda bikarbona. Evo kako da uživate u omiljenim palačinkama kao da su tek pečene!

Palačinke se brzo prave, a toliko brzo i nestaju, međutim ponekad se ipak desi da ostane po koji komad koji biste voleli da pojedete kasnije ili, recimo, ponesete na posao. I tu se javlja glavni „problem“ – kada se palačinke ohlade postaju žilave i bezukusne.

Zato vam donosimo nekoliko trikova pomoću kojih će biti vazdušaste, mekane i ukusne, jednako kao kada se ih tek ispekli. Glavna tajna je u sodi bikarboni – samo mala količina će doprineti da i dan posle uživate u omiljenoj poslastici.

Sastojci:

1 jaje

200 ml mleka

250 ml vode

200 gr brašna

prstohvat soli

1/4 kašičice sode bikarbone

2 kašike ulja

Ulje za premazivanje tiganja

Priprema:

Sve tečne sastojke sjedinite, pa dodajte brašno, so i sodu bikarbonu. Smesu dobro umutite tako da nema grudvica. Dodajte na kraju ulje, pa ponovo sve izmešajte.

Tiganj za palačinke zagrejte na maksimalnoj temperaturi, a onda je smanjite malo (7 od 9 podeoka). Pecite palačinke, ređajte ih jednu na drugu, a sud na kome su gotove palačinke poklopite. Tako će duže ostati tople, a sutradan će biti jednako sočne.

Slane ili slatke palačinke? Ideje za najbolje nadeve

Pošto je baza, zahvaljujući sodi bikarboni, tako neutralna i mekana, ovo testo je savršeno za sve varijante. Evo nekoliko ideja kako da najbolje nafilujete palačinke:

Klasični užici: Neprikosnovena kombinacija Nutella, džem od kajsija i mlevena Plazma keks. Za posebnu aromu, u džem dodajte prstohvat cimeta.

Brza slana opcija: Palačinke namažite kiselom pavlakom, dodajte narendanu šunku i kačkavalj, a zatim ih zarolajte. Zapecite ih u rerni nekoliko minuta kako bi se sir otopio—savršen brzi obrok!

Lagano i zdravo: Ako želite zdravu varijantu, punite ih sirom i spanaćem, ili mešavinom posnog sira i seckanog svežeg mirođije.

Zaboravite na žilave, suve palačinke! Zahvaljujući maloj pomoći sode bikarbone, ova poslastica će biti jednako ukusna i sočna i dan posle. Konačno možete da se opustite i uživate, znajući da je savršenstvo zagarantovano.

Za još trikova i saveta kako da palačinke budu savršene, pogledajte ovaj tekst i otkrijte sve tajne!

