U palačinke više nećete dodavati mnogo kisele vode: stavite ovaj sastojak, biće mekane čak i kada se ohlade

Sa ovim proverenim receptom, palačinke će vam uvek ispasti savršene, nikad ukusnije i mekane čak i kada se ohlade.

Garantujemo da ovakvo dobro testo za palačinke niste nikada probali. Ovo je recept za najlepše palačinke, mekane i kada se ohlade

Palačinke su omiljena, brza poslastica svakome. Sem što mogu biti slatke, mogu biti i u slanoj varijanti pa ih je lepo spremiti i za doručak i za večeru.

Evo jednog recepta koji garantuje najmekše i nikad ukusnije palačinke, pa čak i kada se ohlade.

Sastojci:

3 šolje brašna

2,5 šolje kisele vode

1 kašika šećera

malo soli

1/2 kašičice praška za pecivo

1 kesica vanilin šećera

ulje

Priprema:

Pomešati brašno sa kiselom vodom, šećerom, vanilin šećerom, praškom za pecivo i na vrh noža soli, pa mutiti mikserom dok se ne dobije ređa kaša.

Dodati jednu kašiku ulja i još malo promešati.

Za pečenje palačinki najpogodniji je tiganj sa teflonskim dnom. U tiganj sipati nekoliko kapi ulja, pa kada se dobro zagreje, sipati oko pola kutlače tečne smese, taman toliko da pokrije dno tiganja.

Kada se jedna strana palačinke ispeče, prevrnuti je na drugu stranu. Pre pečenja svake palačinke dodati u tiganj nekoliko kapi ulja.

