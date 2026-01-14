Za ove vazdušaste palačinke kažu da su savršenstvo ukusa, a tajna je u pripremi (VIDEO)

Reč je o manjim i debljim palačinkama koje se u Japanu jedu poput sendviča – između dva pahuljasta komada se namaže prilog

Za ove vazdušaste palačinke kažu da su savršenstvo ukusa, a tajna je u pripremi dorajaki (dorayaki) palačinki koje su tradicionalna poslastica u zemlji izlazećeg Sunca.

Reč je o manjim i debljim palačinkama koje se u Japanu jedu poput sendviča – između dva pahuljasta komada se namaže slatka pasta od azuki pasulja i tako se služi.

Ako pri ruci nemate ovaj japanski delikates možete da je zamenite džemom ili čokoladnim kremom

Vrlo lako se pripremaju, a sastojke već imate u kuhinji.

Sastojci za dorajaki palačinke:

150 grama brašna

110 grama šećera

3 kašike vode ili mleka

2 velika jaja

1 kašika meda

1 čajna kašičica sode bikarbone

biljno ulje za prženje

namaz po želji

Priprema:

1. Jaja pomešajte sa šećerom i medom i izmešajte.

2. Sodu bikarbonu otopite u vodi ili mleku. Dobro promešajte pa smesu ulijte u jaja.

3. Brašno polako dodajte u jaja uz mešanje dok ne dobijete glatku smesu.

4. Zagrejte pleh s malo biljnog ulja i dodajte smesu za palačinke.

5. Pecite palačinku sve dok se na površini ne počinu da se pojavljuju mehurići. Okrenite palačinku i pecite sve dok ne dobije lepu zlatno-smeđu boju s obe strane.

6. Ponovite postupak dok ne potrošite svu smesu.

7. Namaz po želji obilno stavite između dve palačinke i poslužite toplo.

