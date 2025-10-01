Zašto niko ne stavlja ovo u palačinke – a baš to ih pretvara u savršen desert

Foto: Pexels/Angelina Zhang

Dodaj samo jednu stvar u smesu i palačinke će biti kao iz snova.

Ako želite da palačinke budu lagane kao oblak i da se tope u ustima, dodajte malo gazirane mineralne vode u smesu – to je trik koji većina ljudi preskoči, a upravo on pravi razliku.

Zašto dodavanje mineralne vode menja sve?

Mineralna voda sa mehurićima čini testo i palačinke mekšim. Zvuči jednostavno, ali efekat je kao da ste ih pravili u vrhunskom restoranu. Dodajte pola čaše mineralne vode neposredno pre pečenja i lagano promešajte. Testo će se lepše razlivati po tiganju, a palačinke će imati onu savršenu teksturu – ni gumene, ni suve.

Kako da napraviš savršene palačinke kod kuće?

  • Umutite 2 jaja sa 500 ml mleka.
  • Dodajte 250 g brašna uz stalno mešanje.
  • Ubacite prstohvat soli i 2 kašike ulja.
  • Ostavite da odstoji 20 minuta.
  • Dodajte pola čaše gazirane mineralne vode neposredno pre pečenja.
  • Pecite na dobro ugrejanom tiganju, bez previše ulja.

Koji su najbolji dodaci za punjenje palačinki?

Najbolje punjenje je ono koje kombinuje teksture – kremasto, hrskavo i voćno. Evo nekoliko ideja koje uvek uspevaju:

  • Čokoladni namaz + seckani lešnici
  • Džem od kajsije + kokos
  • Sladoled + topla palačinka
  • Med + orasi
  • Vanila krem + borovnice

Šta da zapamtite kad sledeći put pravite palačinke?

  • Mineralna voda je tajni sastojak za savršenu teksturu
  • Testo mora da odstoji – to je ključ elastičnosti
  • Kombinujte punjenja za efekat iznenađenja
  • Ne preterujte sa uljem – palačinke treba da budu lagane
  • Prva palačinka je test – ne očajavajte ako ne uspe

