Zašto niko ne stavlja ovo u palačinke – a baš to ih pretvara u savršen desert

Dodaj samo jednu stvar u smesu i palačinke će biti kao iz snova.

Ako želite da palačinke budu lagane kao oblak i da se tope u ustima, dodajte malo gazirane mineralne vode u smesu – to je trik koji većina ljudi preskoči, a upravo on pravi razliku.

Zašto dodavanje mineralne vode menja sve?

Mineralna voda sa mehurićima čini testo i palačinke mekšim. Zvuči jednostavno, ali efekat je kao da ste ih pravili u vrhunskom restoranu. Dodajte pola čaše mineralne vode neposredno pre pečenja i lagano promešajte. Testo će se lepše razlivati po tiganju, a palačinke će imati onu savršenu teksturu – ni gumene, ni suve.

Kako da napraviš savršene palačinke kod kuće?

Umutite 2 jaja sa 500 ml mleka.

Dodajte 250 g brašna uz stalno mešanje.

Ubacite prstohvat soli i 2 kašike ulja.

Ostavite da odstoji 20 minuta.

Dodajte pola čaše gazirane mineralne vode neposredno pre pečenja.

Pecite na dobro ugrejanom tiganju, bez previše ulja.

Koji su najbolji dodaci za punjenje palačinki?

Najbolje punjenje je ono koje kombinuje teksture – kremasto, hrskavo i voćno. Evo nekoliko ideja koje uvek uspevaju:

Čokoladni namaz + seckani lešnici

Džem od kajsije + kokos

Sladoled + topla palačinka

Med + orasi

Vanila krem + borovnice

Šta da zapamtite kad sledeći put pravite palačinke?

Mineralna voda je tajni sastojak za savršenu teksturu

Testo mora da odstoji – to je ključ elastičnosti

Kombinujte punjenja za efekat iznenađenja

Ne preterujte sa uljem – palačinke treba da budu lagane

Prva palačinka je test – ne očajavajte ako ne uspe

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com