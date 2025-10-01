Zašto niko ne stavlja ovo u palačinke – a baš to ih pretvara u savršen desert

Dodaj samo jednu stvar u smesu i palačinke će biti kao iz snova.
Ako želite da palačinke budu lagane kao oblak i da se tope u ustima, dodajte malo gazirane mineralne vode u smesu – to je trik koji većina ljudi preskoči, a upravo on pravi razliku.
Zašto dodavanje mineralne vode menja sve?
Mineralna voda sa mehurićima čini testo i palačinke mekšim. Zvuči jednostavno, ali efekat je kao da ste ih pravili u vrhunskom restoranu. Dodajte pola čaše mineralne vode neposredno pre pečenja i lagano promešajte. Testo će se lepše razlivati po tiganju, a palačinke će imati onu savršenu teksturu – ni gumene, ni suve.
Kako da napraviš savršene palačinke kod kuće?
- Umutite 2 jaja sa 500 ml mleka.
- Dodajte 250 g brašna uz stalno mešanje.
- Ubacite prstohvat soli i 2 kašike ulja.
- Ostavite da odstoji 20 minuta.
- Dodajte pola čaše gazirane mineralne vode neposredno pre pečenja.
- Pecite na dobro ugrejanom tiganju, bez previše ulja.
Koji su najbolji dodaci za punjenje palačinki?
Najbolje punjenje je ono koje kombinuje teksture – kremasto, hrskavo i voćno. Evo nekoliko ideja koje uvek uspevaju:
- Čokoladni namaz + seckani lešnici
- Džem od kajsije + kokos
- Sladoled + topla palačinka
- Med + orasi
- Vanila krem + borovnice
Šta da zapamtite kad sledeći put pravite palačinke?
- Mineralna voda je tajni sastojak za savršenu teksturu
- Testo mora da odstoji – to je ključ elastičnosti
- Kombinujte punjenja za efekat iznenađenja
- Ne preterujte sa uljem – palačinke treba da budu lagane
- Prva palačinka je test – ne očajavajte ako ne uspe
