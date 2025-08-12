Bosanska gibanica koju svi hvale: Mekša i sočnija od naše – evo kako da je napravite

Svi je hvale, a kad je probate, biće vam jasno zašto: bosanska gibanica je mekša, sočnija i lakša nego naša. Otkrivamo jednostavan recept koji menja sve.

Ako ste mislili da nema bolje od naše klasične gibanice – sačekajte da probate ovu bosansku verziju. Ljudi je hvale gde god se pojavi, a kad je jednom napravite, teško da ćete se vratiti starom receptu. Tajna je u jednostavnosti, ali i u jednoj neobičnoj caki koja joj daje neverovatnu mekoću i sočnost.

Sastojci koji prave razliku

Za ovu gibanicu vam treba:

500 g kora za pitu

400 g sitnog sira

2 jaja

200 ml jogurta

100 ml kisele pavlake

100 ml ulja

1 kašičica soli

1/2 praška za pecivo

Sve sastojke (osim kora) sjedinite u jednoj činiji. Kore ređajte u pleh, svaku premazujući filom. Na kraju, prelijte ostatkom fila preko cele pite. Peče se na 200°C oko 30 minuta, dok ne porumeni.

Zašto je baš ova gibanica posebna

Bosanska gibanica se ne presuje, ne sabija – pušta se da diše. Fil je bogat, ali ne mastan. Jogurt i pavlaka joj daju onu mekoću koju ne možete dobiti samo sa sirom. A prašak za pecivo? On je taj tihi heroj koji sve podigne.

Saveti iz prve ruke

Ako želite da bude još sočnija, kad je izvadite iz rerne, prekrijte je krpom i ostavite da „odmori“ 15 minuta. Poslužite je uz kiselo mleko ili jogurt – i gledajte kako nestaje sa stola.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com