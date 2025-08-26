Konačno idealan brzinski recept: Ove pitice se prave za 15min, imaju samo 3 sastojka a prste da poližeš

Foto:Youtube/Uradi Sama-Ideje za kreativce(Printscreen)

Da li vam treba brzinski obrok za jutro ili veče ili za neki drugi deo dana? Ove sočne pitice su prava stvar!

Sjajan izbor za svako doba dana.

Ovakve još niste probali, a prosto je!

Ovaj brzi recept za domaće pitice od svega 3 sastojka osvojiće svakog gurmana! Uzmite nekoliko jednostavnih sastojaka, umutite ih zajedno, a zatim umočite cepkane kore i dobijte ukusno pecivo koje se topi u ustima.

Sa kratkim vremenom pečenja, ove sočne pitice brzo će postati omiljeni izbor za doručak, večeru ili užinu. Savršeno se slažu uz hladan jogurt, a po želji možete dodati seckano suhomesnato, kisele krastavčiće ili ajvar kako biste obogatili njihov ukus. Jednostavno, ukusno i brzo – ove pitice su prava poslastica koja će vas oduševiti!

Sastojci:

– 1 pakovanje gotovih kora za pitu
– kašičica praška za pecivo
– 3 cela jajeta
– 360 ml jogurta
– malo ulja
– so po ukusu
– susam po želji

Priprema

Umutite jaja, pa im dodajte jogurt i so. Dodajte vrlo malo ulja, da se kore ne bi lepile.
Iscepkajte kore, pa ih umačite u ovu smesu tako da se dobro natope, pa ih ređajte u korpice za mafine kojima ste obložili kalup. Odozgo pospite susamom.

Pecite 15-20 minuta u rerni zagrejanoj na 220 stepeni.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(espreso.rs)

