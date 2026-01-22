Baranica – istinska kraljica među pitama! Pravi se kašikom, a recept svima uspeva iz prve

Recept se prenosi s kolena na koleno, a Tanja je otkrila prave mere za ovu kraljicu među pitama koju je često pravila njena majka.

Kraljica među pitama, jer je testo meko i vazdušasto, a fil bogat – pravi simbol domaćinskog stola.

Baranica se u mnogim krajevima Srbije pamti po bogatom testu i punom ukusu – zato ova pita danas ponovo pronalazi mesto na domaćim trpezama.

Recept se prenosi s kolena na koleno, a Tanja je otkrila prave mere za ovu kraljicu među pitama koju je često pravila njena majka.

Ono što ovaj recept izdvaja od drugih jeste ravnoteža između jednostavnih sastojaka i punog ukusa – testo je meko i vazdušasto, a fil bogat – pravi simbol domaćinskog stola, prenosi lepotesrbije.rs.

Sastojci:

Za testo:

3 dl mlake vode

20 g kvasca

1 kašičica soli

1/2 kašičice praška za pecivo

50 ml ulja

2 jaja

300–350 g brašna

Za fil:

200 g sira

spanać (opciono)

Priprema:

U mlaku vodu rastopite kvasac, zatim dodajte so, ulje, jedno jaje i prašak za pecivo. Sve dobro promešajte, pa postepeno sipajte brašno dok ne dobijete smesu gušću nego za palačinke, odnosno kao za uštipke. Važno je da kad kašikom zahvatite testo, ono ostane na njoj – dakle, ne sme da bude ni previše retko, ali ni previše gusto.

Pokrijte posudu i ostavite testo da naraste. Za to vreme sjedinite sir i spanać, pa tu smesu dodajte u nadošlo testo i sve dobro sjedinite kašikom.

Podmažite tepsiju, pospite je brašnom, pa kašikom vadite testo i rasporedite ga po tepsiji. Odozgo blago poprskajte sa malo ulja, pa ostavite još kratko da se testo „odmori“, taman dok se rerna zagreje na 200 stepeni.

Pecite pitu dok ne porumeni i dok se ivice ne odvoje od tepsije. Služite toplu, uz jogurt ili kiselo mleko.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com