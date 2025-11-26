Brza i ukusna pita od 3 jajeta i 3 krompira: Izdašna i jeftina, a kore vam nisu potrebne

Za ovu brzu, jeftinu i ukusnu pitu potrebna su samo 3 jajeta i 3 krompira, a njen ukus će zadovoljiti i najizbirljivije

Ova brza pita će sigurno postati jedan od vaših omiljenih jela!

Ako tražite recept za brz i ukusan obrok koji ne zahteva puno truda, ali je ipak izdašan i zadovoljavajuć, onda je ova pita sa jajima i krompirom pravo rešenje!

Potrebno je samo 3 jaja i 3 krompira da biste pripremili ovu brzu, jeftinu i ukusnu pitu koja će zadovoljiti i najizbirljivije. Ne morate brinuti o kupovnim korama – sve što vam treba su osnovni sastojci koje sigurno već imate kod kuće.

Ovaj recept je idealan za sve one trenutke kada želite nešto jednostavno i brzo, a opet dovoljno izdašno da nahranite celu porodicu. Pita je savršena za doručak, užinu, pa čak i kao brzi ručak ili večera. Bez puno komplikacija, ali s bogatstvom ukusa, ova pita će sigurno postati jedan od vaših omiljenih jela!

Sastojci:

3 krompira

3 jajeta

1 veza peršuna

2 kašike brašna

150 g sira

so, biber, tucana paprika

Priprema:

Krompir izrendajte, pa potopite u vodu. Peršun iseckajte, pa pomešajte sa jajima i začinima i umutite. Krompir procedite, dodajte brašno i promešajte. Sipajte u jaja i sve sjedinite. Pola smese sipajte u tiganj u kojem ste zagrejali ulje, lepo rasporedite, pa stavite komade sira i sipajte drugu polovinu smesu. Poklopite i pecite oko 15 minuta, pa okrenite, sipajte još malo ulja i pecite još poklopljeno još 7 minuta.

Dodatni saveti za pečenje pite

Nakon pečenja pite, umesto sočne i mekane, dobijete nešto što više liči na gumu. Šta se desilo? Moguće je da ste napravili neku od čestih grešaka prilikom pripreme kora. Ali ne brinite, uz nekoliko jednostavnih saveta, vaša pita će biti savršeno sočna i mekana, spremna da očara svakog ko je proba.

Ne koristite mast

Svaku koru obavezno poprskajte uljem kako bi vaša pita bila sočna i ukusna.

Ne pravite rezove pre pečenja

Pravljenje rezova pre pečenja omogućava izlazak viška pare iz pite tokom pečenja.

Stavljate u hladnu rernu

Preporučuje se da zagrejete rernu dok slažete pitu, kako bi kore što manje vremena provele na sobnoj temperaturi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com