Brzinska pita sa jabukama, grizom i jogurtom: Savršeno sočna i ukusna

Brzina pita sa jabukama, grizom i jogurtom – savršeno sočna i ukusna!

Ako tražite savršen recept za pitu koja se priprema brzo, a ima sočan i bogat ukus, ovo je pravi izbor za vas. Ova pita sa jabukama, grizom i jogurtom ne samo da se pravi lako, već je i prepuna ukusa koji će vas oduševiti već pri prvom zalogaju. Tajna? Pravi spoj sastojaka koji joj daje neodoljivu sočnost!

Sastojci:

– 8 gotovih kora tankih kora

– 1/2 čaša od jogurta griza

– 100 g šećera

– 1/2 čaša jogurta

– 50 g suvog grožđa

– 2 jaja

– 2 veće rendane jabuke

– 1/2 kesice cimeta

– 1 vanilin šećer

– 1/2 praška za pecivo

– ulje

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(kurir.rs)

