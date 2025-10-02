Brzinska pita sa jabukama, grizom i jogurtom: Savršeno sočna i ukusna

Brzina pita sa jabukama, grizom i jogurtom – savršeno sočna i ukusna!
Ako tražite savršen recept za pitu koja se priprema brzo, a ima sočan i bogat ukus, ovo je pravi izbor za vas. Ova pita sa jabukama, grizom i jogurtom ne samo da se pravi lako, već je i prepuna ukusa koji će vas oduševiti već pri prvom zalogaju. Tajna? Pravi spoj sastojaka koji joj daje neodoljivu sočnost!
Sastojci:
– 8 gotovih kora tankih kora
– 1/2 čaša od jogurta griza
– 100 g šećera
– 1/2 čaša jogurta
– 50 g suvog grožđa
– 2 jaja
– 2 veće rendane jabuke
– 1/2 kesice cimeta
– 1 vanilin šećer
– 1/2 praška za pecivo
– ulje
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
(kurir.rs)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com