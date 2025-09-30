Idealna hrana za svaki dan: Recept za sočnu pitu sa heljdom od koje ćete polizati prste

Sjajna i jednostavna pita sa heljdinim korama.

Pita sa heljdinim korama predstavlja zdraviju alternativu za uživanje u omiljenom tradicionalnom jelu. Heljda, koja je jedna od najstarijih kultivisanih biljaka, lako se probavlja, niskokalorična je, ima nizak glikemijski indeks i ne sadrži gluten.

Pita sa heljdinim korama savršena je za doručak ili večeru, a uz odgovarajuće namirnice može poslužiti i kao izvanredan ručak.

Potrebno:

– 500 g heljdinih kora

– 500 g sira (feta, mladi sir ili neki drugi po vašem izboru)

– 3 jaja

– 200 ml jogurta

– 100 ml ulja

– 1 prašak za pecivo

– so po ukusu

Priprema:

Priprema fila: U velikoj posudi izmešajte sir, jaja, jogurt, ulje, prašak za pecivo i so. Dobro sjedinite sve sastojke.

Slaganje pite: Nauljite pleh za pečenje. Stavite jednu heljdinu koru na dno pleha i premažite je filom. Ponovite postupak dok ne potrošite sve kore i fil. Završite sa korom na vrhu.

Pečenje: Zagrejte rernu na 180°C. Pecite pitu oko 30-40 minuta, ili dok ne dobije zlatno-smeđu boju.

Hlađenje: Kada je pita pečena, izvadite je iz rerne i ostavite je da se prohladi pre sečenja.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(blic.rs)

