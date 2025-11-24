Jeftina slatka pita, lepša od svakog kolača i torte: Svako ko je proba odmah traži još jedno parče

Ne može biti brže ni bolje! Ova slatka pita se sprema bez po muke, a ukus joj niko ne zaboravlja.
Ma, da budemo iskreni: kome se još stoji satima u kuhinji? Niko nema vremena za komplikacije, ali svi želimo onaj osećaj sreće kad nešto toplo zamiriše u kući. E, pa, ova slatka pita je rešenje!
Ne samo da je posna i jeftina, nego je ukusom lepša od svakog kolača i torte. Kad shvatite koliko je laka za pripremu, pitaćete se zašto je niste pravili ranije.
Sastojci:
Ova pita je posna, što je čini idealnom za svaku priliku, a sastojci su toliko jeftini da ih sigurno već imate u kući.
- 1 pakovanje kora za pitu
- 600 g rendanih jabuka
- 200 g mlevenih oraha
- 200 g šećera
- 2 vanilin šećera
- malo cimeta
- 50 ml ulja
- 100 ml vode ili kisele vode
- šećer u prahu za posipanje
Priprema posne pite:
Jabuke izrendati, dodati šećer, vanilin šećer i cimet pa promešati. Ulje i vodu pomešati. Odvojiti po 3 kore za jedan rolat. Na prvu koru staviti dve kašike, a na drugu jednu kašiku mešavine ulja i vode, premazati. Treću koru posuti mlevenim orasima pa staviti 3-4 kašike fila. odozgo posuti malo oraha ponovo. Ponoviti postupak dok ne utrošite sve kore. Uviti rolate i staviti ih u pleh obložen papirom za pečenje. Rolate premazati mešavinom ulja i vode. Peći oko 20 minuta na 180 stepeni. Ohlađene rolate iseći i posuti prah šećerom.
Mali trikovi: Kako da vam pita bude još sočnija i mirisnija
Ako želite da vašu slatku pitu podignete na novi nivo, probajte ove male trikove, nećete potrošiti ni minut više:
- Za sočnost: Umesto obične vode, pomešajte ulje sa sokom od narandže ili malo rendanog đumbira za poseban šmek!
- Za miris: Dodajte malo narendane korice limuna u fil od jabuka. To je stari trik naših baka koji čini da cela kuća zamiriše na radost.
- Za hrskavost: Pola mere mlevenih oraha zamenite seckanim lešnicima ili bademima. Pita će dobiti fantastičnu teksturu.
Ova slatka pita budi nostalgiju i dokazuje da su bakini recepti uvek najbolji. Ne samo da je posna i jeftina, već je garantovano ukusom iznad svih kolača. Svako ko je proba odmah traži još jedno parče!
