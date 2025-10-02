Kako da vam gibanica uvek bude vazdušasta i meka kao duša: Trik sa 4 šolje retko ko zna

Gibanica je jedno od najomiljenijih jela na srpskoj trpezi – jednostavna, ukusna i uvek dobrodošla, bilo da je praznik ili nedeljni ručak.

Ipak, mnogi se pitaju: kako da gibanica uvek ispadne mekana i vazdušasta, a ne suva i tvrda?

Odgovor leži u jednom jednostavnom, ali genijalnom triku – i to uz pomoć samo četiri šolje.

Tajna vazdušaste gibanice

Kada pripremite gibanicu i ispečete je do zlatne boje, nemojte je odmah servirati. Umesto toga:

Gotovu gibanicu izvadite iz rerne.

Stavite je na četiri šolje – tako da tepsija stoji naopačke, oslonjena na ivice šolja.

Ostavite je da se hladi oko 20 minuta.

Na ovaj način, pod dejstvom sopstvene težine i gravitacije, gibanica ostaje vazdušasta i mekana, bez da se „slegne“.

Još nekoliko saveta za savršenu gibanicu

Kore: iseckajte ih na trake i uvaljajte u fil – tako će svaka biti natopljena i sočna.

Fil: koristite kombinaciju sira, jaja i jogurta ili kisele vode za dodatnu mekoću.

Pečenje: pecite dok ne dobije zlatno-smeđu boju, ali pazite da ne prepečete.

Trik sa četiri šolje je jednostavan, a pravi ogromnu razliku. Umesto da se gibanica slegne i postane tvrda, ostaje lagana, mekana i vazdušasta – baš onakva kakvu svi volimo.

Ako želite da vaša gibanica uvek bude uspešna, zapamtite: tajna je u hlađenju naopačke.

