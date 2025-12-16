Mađarska pita sa jabukama je nešto najbolje što ćete probati: 1 tajni sastojak čini je neodoljivom

Mađarska pita sa jabukama je nenadmašna! Jedan tajni sastojak sprečava da testo postane gnjecavo i daje joj nezaboravan, bogat ukus.

Upoznajte kraljicu jesenjih dezerta – mađarska pita sa jabukama koja je dvostruko sočnija, a ipak ostaje savršeno hrskava.

Pita od jabuka je pravi jesenji klasik koji uvek pravimo u ovo doba godine. Kombinacija hrskavog testa i slatkog fila od jabuka i cimeta uvek je dobra ideja, a sada smo pronašli i malo drugačiju verziju pite od jabuka, koju prave naše komšije, Mađari.

Ista, a opet drugačija

Mađarska pita od jabuka je u osnovi veoma slična onoj koju poznajemo – to je pita sa mrvljenim testom i bogatim filom od jabuka, ali Mađari svoju pitu prave na malo drugačiji način. Njihov fil je mnogo bogatiji jer njihova pita ima skoro duplo više fila od naše, a Mađari dodaju još jedan sastojak koji mi ne dodajemo.

Pre nego što na testo stave fil od jabuka, posipaju ga prezlama koje sakupljaju višak soka od jabuke i sprečavaju da se testo pokisne i gnjecavo, umesto da ostane hrskavo i ukusno. Na kraju svoju pitu premažu žumancima, a u nastavku imamo tačan recept za mađarsku verziju pite od jabuka.

Sastojci:

750g glatkog brašna

250 g margarina

2 jaja

190 g šećera

10 jabuka (Greni smit, ajdared, pink lejdi ili jonagold)

cimet

karanfilić

muskatni oraščić

130 g hlebnih mrvica

2 žumanceta

šećer u prahu

Kako se priprema:

Prvo napravite testo – pomešajte brašno, puter i dva jajeta i od toga umesite glatko testo i podelite ga na dva dela. Umotajte testo u plastičnu foliju i ostavite u frižideru između pola sata i sat vremena. Dok je testo u frižideru, oljuštite jabuke i ostavite ih da puste sok.

Prvi deo testa razvaljajte i stavite u pleh i pospite polovinom prezli. Jabuke ocedite, dodajte začine i šećer. Pomešati fil i premazati ga po testu i posuti ostatkom prezla. Ostatak testa razvaljajte i njime prekrijte jabuke i lagano izbockajte viljuškom.

Premažite pitu umućenim žumancima i stavite u rernu zagrejanu na 180 stepeni oko 45 minuta. Pre serviranja pospite šećerom u prahu.

Zašto dodati prezle?

Hlebne mrvice (prezle) su tajni sastojak koji garantuje uspeh ovoj piti. One upijaju višak soka koji jabuke puste tokom pečenja, čime se sprečava da donje testo postane gnjecavo, dok gornji deo ostaje savršeno hrskav.

Isprobajte kraljicu jesenjih pita

Mađarska pita sa jabukama dokazuje da i naizgled sitna izmena u receptu može doneti fantastičan rezultat. Zahvaljujući triku sa prezlama, dobićete savršeno hrskavo testo, bogat, sočan fil i nezaboravan ukus koji je istovremeno i poznat i potpuno nov.

Pripremite je još danas i uživajte u ovom jesenjem klasiku!

