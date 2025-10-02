Medena pita – pravi starinski kolač sa kremastim filom koji je ukusan i mekan kao duša.

Medena pita je preukusan, mekani kolač s bogatim korama od meda i kremastim filom od vanile. Ovaj desert blagog, ne previše slatkog ukusa, obično se završava čokoladnom glazurom, iako se može posuti i orašastim plodovima ili samo dodatno premazati filom, prema želji.

Slično Medovik torti, medena pita se često priprema dan unapred kako bi dobila sočnost i da bi se svi ukusi lepo sjedinili. Sa svojim blagim ukusom i nežnim izgledom, omiljena je među svim generacijama i idealna za svečani ručak ili bilo kakvu proslavu. U nastavku saznajte kako lako možete napraviti ovu poslasticu kod kuće, prenosi danas.rs.

Sastojci:

Za kore:

– 400 g mekog brašna

– 80 g šećera

– 40 g masti

– 1 jaje

– 4 kašike mleka

– 2 kašike meda

– 1 kašičica soda bikarbone

Za fil:

– 0.5 l mleka

– 140 g kristal šećera

– 2 kesice vanilin šećera

– 250 g margarina

– 6 kašika pšeničnog griza

– 1 limun

Za glazuru i dekoraciju:

– 200 g čokolade

– 80 g margarina

– mleveni ili seckani orasi ili lešnici

Priprema:

Za kore umutite mast, šećer, jaje, mleko, med i sodu bikarbonu. Dodajte brašno i umesite glatko testo, pa ga podelite na tri dela. Od svakog dela razvucite tanku koru na veličinu pleha, pa kratko pecite u rerni da porumene.

Za fil izmešajte griz sa malo mleka, a ostatak mleka i šećer sipajte u šerpu da provri. Smanjite vatru, dodajte razmućeni griz, pa ga skuvajte i ostavite da se ohladi. Nakon toga dodajte omekšali margarin i sok od limuna, pa sve dobro pomešajte da se dobije homogen fil.

Podelite fil na dva dela i filujte kore naizmenično, tako da poslednja bude kora, pa ostavite da prenoći.

Sutradan otopite čokoladu na tihoj vatri sa margarinom, pa prelijte preko kolača i po želji pospite seckanim ili mlevenim orasima ili lešnicima.

Secite na kockte i uživajte u ovom preukusnom medenom desertu.

Ukoliko ne volite čokoladu, poslednju koru takođe premažite filom, pa sve pospite lešnicima ili orasima.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

