Medena pita – pravi starinski kolač sa kremastim filom koji je ukusan i mekan kao duša.
Medena pita je preukusan, mekani kolač s bogatim korama od meda i kremastim filom od vanile. Ovaj desert blagog, ne previše slatkog ukusa, obično se završava čokoladnom glazurom, iako se može posuti i orašastim plodovima ili samo dodatno premazati filom, prema želji.
Slično Medovik torti, medena pita se često priprema dan unapred kako bi dobila sočnost i da bi se svi ukusi lepo sjedinili. Sa svojim blagim ukusom i nežnim izgledom, omiljena je među svim generacijama i idealna za svečani ručak ili bilo kakvu proslavu. U nastavku saznajte kako lako možete napraviti ovu poslasticu kod kuće, prenosi danas.rs.
Sastojci:
Za kore:
– 400 g mekog brašna
– 80 g šećera
– 40 g masti
– 1 jaje
– 4 kašike mleka
– 2 kašike meda
– 1 kašičica soda bikarbone
Za fil:
– 0.5 l mleka
– 140 g kristal šećera
– 2 kesice vanilin šećera
– 250 g margarina
– 6 kašika pšeničnog griza
– 1 limun
Za glazuru i dekoraciju:
– 200 g čokolade
– 80 g margarina
– mleveni ili seckani orasi ili lešnici
Priprema:
Za kore umutite mast, šećer, jaje, mleko, med i sodu bikarbonu. Dodajte brašno i umesite glatko testo, pa ga podelite na tri dela. Od svakog dela razvucite tanku koru na veličinu pleha, pa kratko pecite u rerni da porumene.
Za fil izmešajte griz sa malo mleka, a ostatak mleka i šećer sipajte u šerpu da provri. Smanjite vatru, dodajte razmućeni griz, pa ga skuvajte i ostavite da se ohladi. Nakon toga dodajte omekšali margarin i sok od limuna, pa sve dobro pomešajte da se dobije homogen fil.
Podelite fil na dva dela i filujte kore naizmenično, tako da poslednja bude kora, pa ostavite da prenoći.
Sutradan otopite čokoladu na tihoj vatri sa margarinom, pa prelijte preko kolača i po želji pospite seckanim ili mlevenim orasima ili lešnicima.
Secite na kockte i uživajte u ovom preukusnom medenom desertu.
Ukoliko ne volite čokoladu, poslednju koru takođe premažite filom, pa sve pospite lešnicima ili orasima.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
