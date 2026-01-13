Ova slatka pita je lepša od svake torte: Jeftina, a toliko ukusna da se nećete zaustaviti na jednom parčetu

Slatka pita sa jabukama – brza, jeftina i lepša od svake torte! Gotova za 10 minuta, ovo je najsočniji recept koji ćete probati.

Ova slatka pita se sprema za samo 10 minuta, ne košta skoro ništa, a njena sočnost je razlog zašto svi traže recept!

Ova slatka posna pita se sprema za nekoliko minuta, ne zahteva preterano kulinarsko umeće i ono što je najbitnije – dobićete vrhunski slatkiš za koji će vam svi tražiti recept. To je starinski trik naših baka: spoj sočnih jabuka, mirisnog cimeta i hrskavih oraha, umotan u tanke korice.

Osim što je posna, ova pita je i neverovatno jeftina, što je čini savršenom poslasticom za svaki dan.

Potrebno vam je:

1 pakovanje gotovih kora za pitu (obavezno proverite da su posne)

600 g rendanih jabuka

200 g mlevenih oraha

200 g šećera (po ukusu možete smanjiti)

2 vanilin šećera

malo cimeta (za intenzivan miris)

50 ml ulja

100 ml vode ili kisele vode

šećer u prahu za posipanje

Priprema fila: Jabuke izrendati, dodati šećer, vanilin šećer i cimet. Dobro promešati i ostaviti da odstoji 5-10 minuta. Ako jabuke puste previše soka, obavezno ih ocedite kako vam pita ne bi bila gnjecava. Pomešajte ulje i vodu (ili kiselu vodu, koja će dati hrskavost) u posebnoj činiji, to će biti naša tečnost za premazivanje kora.

Priprema: Trik sa premazivanjem kora

Ključ uspeha ove pite je u pravilnom premazivanju kora – tako se postiže hrskavost spolja i sočnost iznutra.

Odvojiti po 3 kore za jedan rolat.

Na prvu koru staviti dve kašike mešavine ulja i vode, ravnomerno premazati četkicom. Na drugu koru staviti jednu kašiku mešavine i premazati. Treću koru posuti mlevenim orasima (to stvara barijeru za vlagu) pa staviti 3-4 kašike fila od jabuka. Odozgo ponovo posuti malo oraha.

Ponoviti postupak dok ne utrošite sve kore. Uviti rolate (ne previše čvrsto, da se ne bi raspukli) i staviti ih u pleh obložen papirom za pečenje. Rolate premazati preostalom mešavinom ulja i vode.

Pečenje i služenje: Ne čekajte da se ohladi!

Peći oko 20 do 25 minuta na 180 stepeni, ili dok rolate ne dobiju lepu, zlatno-smeđu boju. Iako je primamljivo odmah je jesti, ostavite pitu da se ohladi, jer će se tek tada moći lepo iseći, a ukusi će se sjediniti.

Ohlađene rolate iseći na parčad i obilno posuti prah šećerom. Ova posna slatka pita sa jabukama i orasima je jednako ukusna i narednog dana, ako je uopšte preživi!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com