Pitice od samo 3 sastojka — gotove za 15 minuta, a odmah nestaju sa stola

Ukusan i zasit doručak koji se brzo pravi, a još brže nestaje sa stola…

Brzi recepti su uvek dobrodošli, a posebno oni koji zahtevaju malo sastojaka i vremena. Upravo takve su pitice koje se prave od svega tri namirnice, a rezultat je hrskav i ukusan zalogaj koji se topi u ustima.

Sastojci:

Za pripremu ovih pitica potrebna su samo tri jednostavna sastojka koja većina ima kod kuće:

1 pakovanje gotovih kora za pitu

3 jaja

360 ml jogurta

1 kašičica praška za pecivo

malo ulja (da se kore ne lepe)

so po ukusu

susam po želji

Priprema:

Umutite jaja, pa dodajte jogurt, prašak za pecivo i so. Dodajte i malo ulja da se smesa poveže.

Kore iscepkajte na sitnije komade. Svaki deo umačite u smesu od jaja i jogurta tako da se dobro natopi.

Kalup za mafine obložite korpicama (papirnim ili silikonskim), pa u svaku stavite natopljene kore.

Pospite susamom po želji.

Pecite u zagrejanoj rerni na 220 stepeni 15–20 minuta, dok ne porumene i postanu hrskave. Poslužite ih tople uz jogurt ili pavlaku, a odlične su i hladne.

