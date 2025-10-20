Pitice od samo 3 sastojka — gotove za 15 minuta, a odmah nestaju sa stola

Ukusan i zasit doručak koji se brzo pravi, a još brže nestaje sa stola…
Brzi recepti su uvek dobrodošli, a posebno oni koji zahtevaju malo sastojaka i vremena. Upravo takve su pitice koje se prave od svega tri namirnice, a rezultat je hrskav i ukusan zalogaj koji se topi u ustima.
Sastojci:
Za pripremu ovih pitica potrebna su samo tri jednostavna sastojka koja većina ima kod kuće:
- 1 pakovanje gotovih kora za pitu
- 3 jaja
- 360 ml jogurta
- 1 kašičica praška za pecivo
- malo ulja (da se kore ne lepe)
- so po ukusu
- susam po želji
Priprema:
Umutite jaja, pa dodajte jogurt, prašak za pecivo i so. Dodajte i malo ulja da se smesa poveže.
Kore iscepkajte na sitnije komade. Svaki deo umačite u smesu od jaja i jogurta tako da se dobro natopi.
Kalup za mafine obložite korpicama (papirnim ili silikonskim), pa u svaku stavite natopljene kore.
Pospite susamom po želji.
Pecite u zagrejanoj rerni na 220 stepeni 15–20 minuta, dok ne porumene i postanu hrskave. Poslužite ih tople uz jogurt ili pavlaku, a odlične su i hladne.
