Sarajevska pita po receptu čuvenog pekara sa Baščaršije: Magija je u ovom tajnom sastojku!

Na sarajevskoj Baščaršiji, gde mirisi bureka i pita prate svaki korak, jedan pekar je postao poznat po svom posebnom receptu za pitu.

Njegova tajna i magija nije samo u tankim korama, već u prelivu koji daje sočnost i ukus kakav se pamti.

Sastojci za domaću sarajevsku pitu

500 g tankih kora

400 g krompira (ili mesa, po želji)

1 glavica crnog luka

So, biber, malo ulja

Za preliv:

200 ml kisele pavlake

100 ml mleka

1 jaje

Kašika ulja

Priprema korak po korak

Fil: Iseckajte krompir i luk na sitne kockice, začinite solju i biberom.

Slaganje: Na svaku koru stavite fil, urolajte i ređajte u podmazan pleh u obliku puža.

Pečenje: Pecite na 200°C oko 30 minuta, dok pita ne porumeni.

Preliv: Umutite pavlaku, mleko, jaje i ulje. Prelijte preko vruće pite i vratite u rernu još 5 minuta.

Trik pekara sa Baščaršije

Upravo ovaj preliv čini razliku – pita ostaje sočna, a kore dobijaju mekoću i miris domaće kuhinje. To je detalj koji prenosi duh Sarajeva i čini da se pita pamti.

Sarajevska pita nije samo jelo, već deo tradicije i kulture, prenosi blic.zena.rs. Uz ovaj recept i trik sa prelivom, možete kod kuće napraviti pitu koja će mirisati kao da je stigla pravo sa Baščaršije

