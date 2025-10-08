Sarajevska pita po receptu čuvenog pekara sa Baščaršije: Magija je u ovom tajnom sastojku!

Na sarajevskoj Baščaršiji, gde mirisi bureka i pita prate svaki korak, jedan pekar je postao poznat po svom posebnom receptu za pitu.
Njegova tajna i magija nije samo u tankim korama, već u prelivu koji daje sočnost i ukus kakav se pamti.
Sastojci za domaću sarajevsku pitu
500 g tankih kora
400 g krompira (ili mesa, po želji)
1 glavica crnog luka
So, biber, malo ulja
Za preliv:
200 ml kisele pavlake
100 ml mleka
1 jaje
Kašika ulja
Priprema korak po korak
Fil: Iseckajte krompir i luk na sitne kockice, začinite solju i biberom.
Slaganje: Na svaku koru stavite fil, urolajte i ređajte u podmazan pleh u obliku puža.
Pečenje: Pecite na 200°C oko 30 minuta, dok pita ne porumeni.
Preliv: Umutite pavlaku, mleko, jaje i ulje. Prelijte preko vruće pite i vratite u rernu još 5 minuta.
Trik pekara sa Baščaršije
Upravo ovaj preliv čini razliku – pita ostaje sočna, a kore dobijaju mekoću i miris domaće kuhinje. To je detalj koji prenosi duh Sarajeva i čini da se pita pamti.
Sarajevska pita nije samo jelo, već deo tradicije i kulture, prenosi blic.zena.rs. Uz ovaj recept i trik sa prelivom, možete kod kuće napraviti pitu koja će mirisati kao da je stigla pravo sa Baščaršije
