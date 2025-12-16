Savršeno hrskava domaća pita sa sirom: Ukus koji se pamti

Domaća pita sa sirom vraća vas u detinjstvo. Otkrijte tajnu zlatne hrskavosti koja oduševljava sve ukućane.

Domaća pita sa sirom nije samo običan obrok, već prava tradicija koja spaja generacije i budi najlepše uspomene iz detinjstva.

Mnogi se pitaju u čemu je tajna onih pita koje izgledaju kao iz najboljih pekara, a odgovor je zapravo jednostavniji nego što mislite. Ključ leži u pravom balansu sastojaka i načinu na koji se kore slažu. Zaboravite na suve i bezlične pite. Ovaj recept garantuje da će svaki domaće pite sa sirom zalogaj biti savršeno hrskav spolja, a neodoljivo sočan iznutra.

Zašto je ova domaća pita sa sirom neodoljiva?

Osnova svake dobre pite su kvalitetni sastojci. Ne morate biti profesionalni kuvar da biste postigli vrhunski rezultat.

Potrebno Vam je

500 grama kora za pitu (po mogućnosti debljih)

500 grama punomasnog sira

4 jaja

šolja jogurta

malo kisele vode

Upravo je kisela voda tajni sastojak koji testu daje vazdušastost i mekoću.

Proces pripreme zahteva samo malo ljubavi i pažnje. Umutite jaja, dodajte izmrvljen sir, jogurt, ulje i kiselu vodu. Ovu smesu treba dobro sjediniti dok ne postane kremasta. Zatim, umesto klasičnog ređanja, primenite metodu gužvanja kora. Svaku koru umočite u fil, lagano je zgužvajte i ređajte u podmazan pleh.

Trik za savršenu boju

Premazivanje je ključno : Ostatak fila prelijte preko složene pite.

: Ostatak fila prelijte preko složene pite. Masnoća : Dodajte par kapi ulja ili komadiće maslaca po vrhu pre pečenja.

: Dodajte par kapi ulja ili komadiće maslaca po vrhu pre pečenja. Temperatura: Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni dok ne porumeni.

Kada se vaša domaća pita sa sirom lepo zarumeni i dobije onu prepoznatljivu zlatnu boju, izvadite je iz rerne. Ali, ovde leži još jedan mali trik – poprskajte je sa malo vode i pokrijte krpom na pet minuta. To će omekšati koricu taman toliko da bude prijatna za jelo, a da zadrži svoju hrskavost.

