Seljačko jelo vekovima se pravi na Balkanu – za doručak, ručak ili večeru

Gužvara je više od recepta – ona je ritual topline i zajedništva. Ako je niste probali u poslednje vreme, vreme je da je ponovo stavite na sto.

Ranije je gužvara bila pripremana za rad u polju ili druge fizičke poslove, posebno u ruralnim područjima Balkana. S obzirom da je bio zasitan, jednostavan i nije zahtevao mnogo vremena za pripremu – bio je to idealan obrok koji je mogao da pruži energiju i izdržljivost tokom napornih radnih dana.

Gužvara se priprema od tankih kora sa bogatim filom, najčešće sa sirom i jajima uz dodatak kajmaka ili pavlake. Može se pripremiti sa različitim sastojcima, poput povrća, mesa ili čak slatkih punjenja sa orasima i šećerom. Ipak, najpoznatija je verzija sa sirom, koja je idealna za doručak, užinu ili laganu večeru.

Neophodni sastojci

Za pripremu gužvare, osim osnovnog testa, najvažniji sastojci su svež sir, jaja i kajmak. Koristi se i malo ulja ili putera, u zavisnosti od toga šta imate pri ruci. Priprema je vrlo jednostavna.

500 g gotovih kora za savijače

500 g svežeg sira

2 čaše jogurta

100 ml mineralne vode

4 jaja

200 ml mleka, videćete da li vam treba još

½ kašičice soli

Kako se priprema

Sve sastojke osim kora izmešajte žicom ili električnim mikserom da dobijete glatku smesu.

Mleka dodajte toliko da smesa bude gustoće kao ona za palačinke.

Jednu koru stavite u nauljenu tepsiju, namažite malo putera ili ulja pa stavite sloj fila. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sve kore i fil. Poslednji sloj treba da bude od kore.

Pecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni pola sata do 40 minuta, u zavisnosti od jačine rerne.

Kad izvadite gužvaru, ostavite 15 do 20 minuta da se prohladi i onda je možete seći.

