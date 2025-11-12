Tajna starinske luft pite: Lagana kao oblak, a miriše na jesen i porodični ručak

Luft pita je predivno starinsko jelo – jednostavna, a raskošna u ukusu, lagana kao oblak, mekana kao pena, idealna za sve prilike

Pomalo zaboravljena luft pita na svakom tanjiru izgleda kao prava mala praznična čarolija

Postoje mirisi koji nas odmah vrate u detinjstvo — topli šporet, miris šećera i šerbeta, zvuk varjače koja struže po starom emajliranom loncu za filove. Luft pita je baš takvo jelo. Jednostavna, a raskošna u ukusu, lagana kao oblak, mekana kao pena, i uvek pravi dokaz da od nekoliko sastojaka može nastati čudo domaće kuhinje, prenosi k1info.rs.

Donosimo recept za pravu domaću luft pitu – slojevitu, nežnu, blago rumenu i mirisnu.

Sastojci:

500 g tankih kora za pitu,

4 jajeta,

4 kašike brašna,

4 kašike mleka,

4 kašike ulja (ili 2 kašike masti – za puniji, domaćinski ukus),

prstohvat soli,

1 prašak za pecivo

Po želji: nekoliko kašika pavlake, kajmaka ili izmrvljenog sira.

Priprema:

Umutite fil – žumanca, mleko, ulje (ili mast), brašno, so i prašak za pecivo sjedinite u glatku smesu. U drugoj posudi umutite belanca u čvrst sneg i lagano ih dodajte u smesu, mešajući varjačom da masa ostane penasta. Pripremite kore – svaku koru lagano premažite pripremljenim filom. Ako želite bogatiji ukus, između slojeva dodajte malo pavlake ili sira. Ređajte i pecite – poređajte sve kore u podmazan pleh, prelijte ostatkom fila i pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 25–30 minuta, dok ne dobije zlatnu boju i miris koji puni kuću. Kad se ispeče, izvadite i pokrijte čistom krpom da pita „odmori“ i omekša.

Savet: Luft pitu nikada ne treba previše mutiti – što je masa nežnija, pita će biti vazdušastija.

