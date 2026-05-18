Plazma kocke sa jagodama koje nestaju za tren: Kremaste, lagane i svi traže još jedno parče

Plazma kocke sa jagodama su desert koji nestane sa stola pre nego što stignete da ga poslužite. Generacijama volimo plazmu, a kada se sretne sa svežim jagodama, kakao biskvitom i kremom od sira, dobijete kolač koji niko ne odbija. Lagan je, kremast i taman dovoljno sladak.
Zašto baš plazma kocke sa jagodama osvajaju iz prve
Kakao biskvit natopljen čokoladnim mlekom daje vlažnu, mekanu osnovu. Krem od sira i kisele pavlake sa mlevenim keksom donosi gustinu, a jagode seku tu kremoznost svežinom.
Šlag na vrhu zaokružuje priču i pravi onu prepoznatljivu lakoću zbog koje uzimate još jedno parče, pa još jedno.
Sastojci za osvežavajuće plazma kocke:
Za biskvit:
- 5 jaja
- 3 kašike šećera u prahu
- 1 vanilin šećer
- 20 ml ulja
- 50 ml mleka
- 60 g brašna
- 2 kašičice praška za pecivo,
- 2 kašike kakaoa
- prstohvat soli
- 250 ml čokoladnog mleka za preliv
Za krem sloj:
- 200 g krem sira
- 500 g kisele pavlake
- 1 vanilin šećer
- 100 g šećera u prahu
- 300 g mlevenog keksa plazme.
Za voćni sloj ide 350 g svežih, sitno iseckanih jagoda, a za završetak 250 ml slatke pavlake za šlag.
Priprema:
Odvojite žumanca od belanaca. Žumanca umutite sa šećerom u prahu i vanilin šećerom dok smesa ne postane svetla i penasta. Dodajte ulje, mleko, brašno, prašak za pecivo i kakao, pa mešajte dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica.
Belanca posebno umutite sa prstohvatom soli u čvrst sneg. Špatulom ih lagano umešajte u kakao smesu, pokretima odozdo nagore, da ne izgubite vazduh.
Smesu za kolač izlijte u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite na 200 stepeni oko 20 do 25 minuta. Proverite čačkalicom da li je gotov.
Topao biskvit izbockajte čačkalicom na više mesta. Polako i ravnomerno prelijte čokoladnim mlekom, pa ostavite da upije i potpuno se ohladi.
Ovo je deo koji ljudi najčešće zabrljaju, biskvit mora biti vlažan, ne plivajući u tečnosti.
U većoj činiji sjedinite krem sir, kiselu pavlaku, vanilin šećer i šećer u prahu. Mešajte dok se ne sjedini. Dodajte mlevenu plazmu i mešajte dok ne dobijete gustu, ujednačenu masu. Rasporedite je preko ohlađenog biskvita ravnomernim slojem.
Jagode operite, osušite papirnim ubrusom i isecite na sitnije komade. Suve jagode su pola posla, jer u suprotnom puste sok u fil i kolač postane vodnjikav.
Rasporedite ih preko krema u jednom sloju, gusto, da svaki zalogaj ima voća.
Caka da plazma kocke sa jagodama budu neodoljivo kremaste
Biskvit prelivajte tečnošću dok je još topao i nikada ne preterujte sa količinom. Jagode obavezno osušite. Kolač mora da odstoji u frižideru najmanje četiri sata, idealno preko noći, da se slojevi povežu.
Šlag i finalno hlađenje
Slatku pavlaku umutite u čvrst šlag. Rasporedite ga preko jagoda i izravnajte špatulom. Možete ukrasiti sa nekoliko polovina jagoda na vrhu ili posuti mrvicama plazme. Vratite u frižider na još par sati pre sečenja.
Sečite hladnim nožem koji ste prethodno umočili u toplu vodu, dobićete čiste, oštre kocke koje izgledaju kao iz poslastičarnice.
Ako spremate za goste, napravite duplu meru, jer ovaj kolač nikada nije dovoljan.
