Plazma kocke sa jagodama koje nestaju za tren: Kremaste, lagane i svi traže još jedno parče

Kremaste i lagane! Pogledajte kako da napravite ukusne i osvežavajuće plazma kocke sa jagodama koje svi obožavaju.

Plazma kocke sa jagodama su desert koji nestane sa stola pre nego što stignete da ga poslužite. Generacijama volimo plazmu, a kada se sretne sa svežim jagodama, kakao biskvitom i kremom od sira, dobijete kolač koji niko ne odbija. Lagan je, kremast i taman dovoljno sladak.

Zašto baš plazma kocke sa jagodama osvajaju iz prve

Kakao biskvit natopljen čokoladnim mlekom daje vlažnu, mekanu osnovu. Krem od sira i kisele pavlake sa mlevenim keksom donosi gustinu, a jagode seku tu kremoznost svežinom.

Šlag na vrhu zaokružuje priču i pravi onu prepoznatljivu lakoću zbog koje uzimate još jedno parče, pa još jedno.

Sastojci za osvežavajuće plazma kocke:

Za biskvit:

5 jaja

3 kašike šećera u prahu

1 vanilin šećer

20 ml ulja

50 ml mleka

60 g brašna

2 kašičice praška za pecivo,

2 kašike kakaoa

prstohvat soli

250 ml čokoladnog mleka za preliv

Za krem sloj:

200 g krem sira

500 g kisele pavlake

1 vanilin šećer

100 g šećera u prahu

300 g mlevenog keksa plazme.

Za voćni sloj ide 350 g svežih, sitno iseckanih jagoda, a za završetak 250 ml slatke pavlake za šlag.

Priprema:

Odvojite žumanca od belanaca. Žumanca umutite sa šećerom u prahu i vanilin šećerom dok smesa ne postane svetla i penasta. Dodajte ulje, mleko, brašno, prašak za pecivo i kakao, pa mešajte dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica.

Belanca posebno umutite sa prstohvatom soli u čvrst sneg. Špatulom ih lagano umešajte u kakao smesu, pokretima odozdo nagore, da ne izgubite vazduh.

Smesu za kolač izlijte u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite na 200 stepeni oko 20 do 25 minuta. Proverite čačkalicom da li je gotov.

Topao biskvit izbockajte čačkalicom na više mesta. Polako i ravnomerno prelijte čokoladnim mlekom, pa ostavite da upije i potpuno se ohladi.

Ovo je deo koji ljudi najčešće zabrljaju, biskvit mora biti vlažan, ne plivajući u tečnosti.

U većoj činiji sjedinite krem sir, kiselu pavlaku, vanilin šećer i šećer u prahu. Mešajte dok se ne sjedini. Dodajte mlevenu plazmu i mešajte dok ne dobijete gustu, ujednačenu masu. Rasporedite je preko ohlađenog biskvita ravnomernim slojem.

Jagode operite, osušite papirnim ubrusom i isecite na sitnije komade. Suve jagode su pola posla, jer u suprotnom puste sok u fil i kolač postane vodnjikav.

Rasporedite ih preko krema u jednom sloju, gusto, da svaki zalogaj ima voća.

Caka da plazma kocke sa jagodama budu neodoljivo kremaste

Biskvit prelivajte tečnošću dok je još topao i nikada ne preterujte sa količinom. Jagode obavezno osušite. Kolač mora da odstoji u frižideru najmanje četiri sata, idealno preko noći, da se slojevi povežu.

Šlag i finalno hlađenje

Slatku pavlaku umutite u čvrst šlag. Rasporedite ga preko jagoda i izravnajte špatulom. Možete ukrasiti sa nekoliko polovina jagoda na vrhu ili posuti mrvicama plazme. Vratite u frižider na još par sati pre sečenja.

Sečite hladnim nožem koji ste prethodno umočili u toplu vodu, dobićete čiste, oštre kocke koje izgledaju kao iz poslastičarnice.

Ako spremate za goste, napravite duplu meru, jer ovaj kolač nikada nije dovoljan.

