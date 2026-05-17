Plazma piramida kolač u kom će garantovano svi uživati: Gotov za 15 minuta, a topi se u ustima

Plazma piramida kolač je spas kada vam u kuću banu nenajavljeni gosti, a vi nemate vremena za komplikovanu pripremu. Spaja omiljeni keks iz detinjstva, lagani krem i dekoraciju od šlaga, a slaganje u piramidu daje mu efektan izgled.
Recept je idealan za rođendane, slave i porodična okupljanja. A najlepše od svega, sastojke verovatno već imate u svojoj kuhinji.
Sastojci:
Pre nego što počnete da pravite kolač, pripremite sve na radnoj površini. Tako ćete biti gotovi za petnaestak minuta aktivnog rada.
Za fil
- 150 g šlaga u prahu
- 300 ml hladnog mleka
- 400 g kisele pavlake (može i krem sir)
- 100 do 200 g šećera u prahu, po ukusu
- 300 g mlevenog plazma keksa
Za slaganje i dekoraciju
- 300 g celog plazma keksa
- 200 ml mleka za umakanje
- 100 g šlaga u prahu i 150 ml mleka za premaz
- eurokrem po želji
Priprema:
U dublju posudu sipajte šlag u prahu i 300 ml hladnog mleka, pa umutite mikserom. Nemojte preterati sa mućenjem, smesa treba da bude lagana i kremasta, nikako previše čvrsta.
Dodajte kiselu pavlaku i fino sjedinite. Ako koristite slatku pavlaku umesto kisele, dolijte malo mleka da fil ne ispadne pretežak. Zatim umešajte šećer u prahu i mleveni keks, pa ostavite par minuta da masa upije tečnost i lepo se stegne.
Slaganje kolača u tačnom rasporedu
Preostalih 200 ml mleka blago zagrejte, nikako vrelo. Vreli rastvor će vam raskvasiti keks i piramida će se urušiti. Plazma keks kratko umačite u mleko i ređajte na pravougaonu tacnu.
- Prvi red: četiri keksa po dužini
- Drugi red: tri keksa, sa filom između
- Treći red: dva keksa
- Vrh: jedan keks
Između svakog reda nanesite obilato fila, ali pazite da masa ne curi sa strane. Tako ćete dobiti pravilan oblik piramide i čiste rezove kasnije.
Završni sloj brzog plazma kolača
Umutite preostali šlag sa 150 ml mleka i premažite celu konstrukciju, sa svih strana. Po vrhu rasporedite eurokrem, koji daje topli, lešnik-čokoladni ton i olakšava sečenje nakon hlađenja.
Najveća greška koju ljudi prave je nestrpljenje.
Ovaj plazma piramida kolač mora minimum četiri sata u frižideru, a idealno preko noći. Tek tada se ukusi povezuju i kolač dobija onu prepoznatljivu, mekanu strukturu koja se topi u ustima.
