Plazma piramida kolač u kom će garantovano svi uživati: Gotov za 15 minuta, a topi se u ustima

Plazma piramida kolač spaja najukusniji kremasti fil, šlag i eurokrem, a gotov je za 15 minuta. Probajte recept i osvojite ukućane i goste.

Plazma piramida kolač je spas kada vam u kuću banu nenajavljeni gosti, a vi nemate vremena za komplikovanu pripremu. Spaja omiljeni keks iz detinjstva, lagani krem i dekoraciju od šlaga, a slaganje u piramidu daje mu efektan izgled.

Recept je idealan za rođendane, slave i porodična okupljanja. A najlepše od svega, sastojke verovatno već imate u svojoj kuhinji.

Sastojci:

Pre nego što počnete da pravite kolač, pripremite sve na radnoj površini. Tako ćete biti gotovi za petnaestak minuta aktivnog rada.

Za fil

150 g šlaga u prahu

300 ml hladnog mleka

400 g kisele pavlake (može i krem sir)

100 do 200 g šećera u prahu, po ukusu

300 g mlevenog plazma keksa

Za slaganje i dekoraciju

300 g celog plazma keksa

200 ml mleka za umakanje

100 g šlaga u prahu i 150 ml mleka za premaz

eurokrem po želji

Priprema:

U dublju posudu sipajte šlag u prahu i 300 ml hladnog mleka, pa umutite mikserom. Nemojte preterati sa mućenjem, smesa treba da bude lagana i kremasta, nikako previše čvrsta.

Dodajte kiselu pavlaku i fino sjedinite. Ako koristite slatku pavlaku umesto kisele, dolijte malo mleka da fil ne ispadne pretežak. Zatim umešajte šećer u prahu i mleveni keks, pa ostavite par minuta da masa upije tečnost i lepo se stegne.

Slaganje kolača u tačnom rasporedu

Preostalih 200 ml mleka blago zagrejte, nikako vrelo. Vreli rastvor će vam raskvasiti keks i piramida će se urušiti. Plazma keks kratko umačite u mleko i ređajte na pravougaonu tacnu.

Prvi red: četiri keksa po dužini

Drugi red: tri keksa, sa filom između

Treći red: dva keksa

Vrh: jedan keks

Između svakog reda nanesite obilato fila, ali pazite da masa ne curi sa strane. Tako ćete dobiti pravilan oblik piramide i čiste rezove kasnije.

Završni sloj brzog plazma kolača

Umutite preostali šlag sa 150 ml mleka i premažite celu konstrukciju, sa svih strana. Po vrhu rasporedite eurokrem, koji daje topli, lešnik-čokoladni ton i olakšava sečenje nakon hlađenja.

Najveća greška koju ljudi prave je nestrpljenje.

Ovaj plazma piramida kolač mora minimum četiri sata u frižideru, a idealno preko noći. Tek tada se ukusi povezuju i kolač dobija onu prepoznatljivu, mekanu strukturu koja se topi u ustima.

