3 jabuke i 10 minuta su dovoljni za kolač od kog miriše cela kuća: Poslastica koja uspeva svima, a sastojke već imate kod kuće

Za 10 minuta napravite kolač od jabuka koji je mekan, kremast i neodoljiv! Ako imate 3 jabuke, imate sve što vam treba!

Napravite najbrži kolač od jabuka za samo 10 minuta. Slatkiš koji miriše na detinjstvo i uvek uspeva!

Vrlo jednostavan kolač koji se može pripremiti brzo i sa malo napora, a takođe je i veoma ukusan. Sok od jabuka ga čini kremastim, nežnim i voćnim. Pre svega, veoma je sladak, ako volite manje slatko, možete prepoloviti količinu.

Sastojci za kolač:

3 jaja

75 g šećera

Vanilin šećer

1/2 kašičice praška za pecivo

150 g brašna

100 g rastopljenog putera

3 jabuke

Šećer u prahu za posipanje

Priprema:

U činiji umutite jaja sa šećerom i vanilinim šećerom. Pomešajte prašak za pecivo sa brašnom pa postepeno dodajte u jaja. Mutite sve vreme. Zatim dodajte rastopljen puter pa i to umešajte. Jabuke oljuštite i isecite na kockice.

Kalup podmažite pa stavite jabuke (po želji ih pospite šećerom ili cimetom. Testo sipajte preko jabuka, poravnajte. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180° C 30-45 minuta (vreme pečenja može varirati, napravite test čačkalicom pre nego što izvadite kolač iz rerne).

Gotov kolač pospite šećerom u prahu.

Recept za one koji nemaju vremena, a vole domaće

Priznajte, koliko puta ste odustali od kolača jer vam se nije dalo da prljate brdo sudova ili satima stojite pored šporeta? Zato je ovaj recept zakon. Treba vam bukvalno 10 minuta da sve smućkate, a rezultat je takav da će vas ukućani pitati kad ste pre stigli da napravite nešto tako dobro.

Hajde da čujemo i vas!

Da li i vi imate onaj jedan „brzinski“ recept koji vas vadi iz svake situacije? Pišite nam dole u komentarima – šta vi najradije mutite za 10 minuta kad vam se prijede nešto slatko? Podelite sa nama svoje trikove, jer svi mi volimo te male kulinarske prečice koje nam olakšavaju život.

Ako vam se dopada ideja, pošaljite recept nekoj zaposlenoj mami ili drugarici koja je stalno u gužvi – biće vam zahvalna!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com