3 jabuke i 10 minuta su dovoljni za kolač od kog miriše cela kuća: Poslastica za koju već imate sve sastojke

Za 10 minuta napravite kolač koji je mekan, kremast i neodoljiv. Ako imate 3 jabuke, imate sve što vam treba!

Imate 3 jabuke i 10 minuta? Napravite kolač koji se topi u ustima i miriše na detinjstvo. Svi sastojci su vam već u kuhinji!

Vrlo jednostavan kolač koji se može pripremiti brzo i sa malo napora, a takođe je i veoma ukusan. Sok od jabuka ga čini kremastim, nežnim i voćnim. Pre svega, veoma je sladak, ako volite manje slatko, možete prepoloviti količinu.

Sastojci za kolač:

3 jaja

75 g šećera

Vanilin šećer

1/2 kašičice praška za pecivo

150 g brašna

100 g rastopljenog putera

3 jabuke

Šećer u prahu za posipanje

Priprema:

U činiji umutite jaja sa šećerom i vanilinim šećerom. Pomešajte prašak za pecivo sa brašnom pa postepeno dodajte u jaja. Mutite sve vreme. Zatim dodajte rastopljen puter pa i to umešajte. Jabuke oljuštite i isecite na kockice.

Kalup podmažite pa stavite jabuke (po želji ih pospite šećerom ili cimetom. Testo sipajte preko jabuka, poravnajte. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180° C 30-45 minuta (vreme pečenja može varirati, napravite test čačkalicom pre nego što izvadite kolač iz rerne).

Gotov kolač pospite šećerom u prahu.

Zašto će vam ovaj kolač postati omiljeni recept?

Svi imamo one dane kada nam se jede nešto domaće, a rerna nam je poslednja opcija zbog gomile sudova i komplikovanih koraka. Ovaj kolač je odgovor na taj problem. Nema razdvajanja belanaca, nema dugog mućenja, niti sastojaka koje morate da jurite po gradu – sve što vam treba verovatno već imate u kuhinji.

Njegova tajna nije u skupim sastojcima, već u tome što jabuke tokom pečenja puste svoj sok direktno u testo, čineći ga vlažnim i mekanim satima nakon pečenja. Ako želite da ga podignete na viši nivo, dodajte šaku mlevenih oraha ili malo cimeta preko jabuka pre nego što izlijete testo.

Rezultat je uvek isti: savršen miris koji okuplja porodicu za stolom i kolač koji nestane pre nego što se pošteno i ohladi.

Jednostavno, jeftino i bez greške – baš onako kako prava domaća poslastica treba da izgleda.

