3 jabuke i 10 minuta za poslasticu od koje miriše ceo dom: Kolač za koji već imate sve sastojke

Samo 3 jabuke i 10 minuta posla. Napravite najbrži domaći kolač od kog miriše ceo dom, a sastojke već imate u kuhinji.

Dok se kafa skuva, kolač je u rerni, a miriše ceo dom toliko dobro da će komšije sigurno svratiti na parče.

Vrlo jednostavan kolač koji se može pripremiti brzo i sa malo napora, a takođe je i veoma ukusan. Sok od jabuka ga čini kremastim, nežnim i voćnim.

Pre svega, veoma je sladak, ako volite manje slatko, možete prepoloviti količinu.

Sastojci za kolač:

3 jaja

75 g šećera

Vanilin šećer

1/2 kašičice praška za pecivo

150 g brašna

100 g rastopljenog putera

3 jabuke

Šećer u prahu za posipanje

Priprema:

U činiji umutite jaja sa šećerom i vanilinim šećerom. Pomešajte prašak za pecivo sa brašnom pa postepeno dodajte u jaja. Mutite sve vreme. Zatim dodajte rastopljen puter pa i to umešajte. Jabuke oljuštite i isecite na kockice.

Kalup podmažite pa stavite jabuke (po želji ih pospite šećerom ili cimetom. Testo sipajte preko jabuka, poravnajte. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180° C 30-45 minuta (vreme pečenja može varirati, napravite test čačkalicom pre nego što izvadite kolač iz rerne).

Gotov kolač pospite šećerom u prahu.

Par saveta da vam uvek uspe:

Test čačkalicom: Pošto svaka rerna peče drugačije, obavezno bocnite kolač pre vađenja – čačkalica mora biti suva.

Jabuke: Ako su jabuke kiselije, slobodno ih malo pospite šećerom pre nego što prelijete testo.

Kremastost: Nemojte štedeti na jabukama, one su te koje kolač čine mekanim i daju mu taj prepoznatljiv miris.

Najveća čar ovog recepta nije u tome što je jeftin, već u tome što nikada ne razočara. Idealan je za nenajavljene goste, za decu koja traže „nešto slatko odmah“ ili za vas, kada želite da uz minimalan trud dobijete onaj pravi, domaći ukus.

Lagan je, ne opterećuje stomak, a sutradan je jednako mekan kao i kada je izašao iz rerne.

