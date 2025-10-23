5 najboljih sitnih slavskih kolača za Svetu Petku: Brzi su i preukusni

Savršena slavska tacna! 5 sitnih slavskih kolača koji se prave brzo i lako, a božanstvenog su ukusa

Hajmo iskreno, kako se osećate pred slavu? Uzbuđeni, ali i pomalo preopterećeni? Znamo da je planiranje slavske trpeze, uz sve obaveze, najveći test izdržljivosti. Ali ove godine, obećavamo vam: gotovo je sa stresom!

Ne morate provesti celu noć u kuhinji! Prava tajna uspešne slave je u mudrom izboru. Zato smo vam pripremili listu 5 najboljih sitnih slavskih kolača – svi su brzi, preukusni i većina se ne peče!

5 najboljih slavskih kolača: brzina i vrhunski ukus

1. Čokoladna gnezda sa višnjama

Zašto su hit: Bogat čokoladni ukus i iznenađenje višnje unutra! Odličan su kontrast klasičnim kolačima.

Ovo je vaš spas! Nema rerne, nema previše sastojaka. Samo ih oblikujete i uvaljate – izgledaju komplikovano, ali su gotovi za 15 minuta.

Sastojci: Mleveni plazma keks, maslac/margarin, čokolada, višnje iz kompota/likera.

2. Rolat od oblande i mleka u prahu

Zašto su hit: Klasična oblanda, ali fil sa mlekom u prahu joj daje kremastu teksturu. Odlično izgledaju i prave se unapred.

Zaboravite na višesatno kuvanje fila! Brzo se maže, a jedino što traži je strpljenje da se dobro stegne (pritisnuto u frižideru).

Sastojci: Oblande, mleko u prahu, maslac, šećer, malo vode.

3. Rum Bombice (kuglice)

Zašto su hit: Apsolutni hit svake slave, nezaobilazne. Nema im ravnog u brzini pripreme.

Stop neredu! Najčistiji kolač za pripremu. Samo sve zamesite u jednoj posudi i uvaljate u prah šećer ili čokoladu.

Sastojci: Mleveni keks, puter/margarin, kakao, šećer u prahu, rum (ili esencija ruma).

4. Kokos trouglovi/Štanglice

Zašto su hit: Sjajna kontra čokoladi. Beli, brzi, ukusni i lako se režu u savršene štanglice.

Lako se reže i ne mrvi se. Odlični su za popunjavanje tacne, dajući joj svežinu.

Sastojci: Kokos brašno, posni keks/orasi (ako niste pronašli posni keks), mleko, maslac, šećer.

5. Ledena bajadera

Zašto su hit: Varijacija na bajaderu, ali mekša i kremastija. Ne peče se i svi vole njenu dvobojnu strukturu.

Brže od klasične, a ukusnija! Samo otopite i složite slojeve. Ostavite frižider da odradi svoj posao.

Sastojci: Keks, mleko, maslac, šećer, čokolada (za kuvanje), po želji orasi.

Uz ove recepte slavska trpeza će biti savršena, a vi ćete biti odmorni i nasmejani za vaše drage goste. Srećna slava!

Pročitajte i: Savršen recept za ukusan slavski kolač: I početnici u kuhinji prave ga bez muke

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com