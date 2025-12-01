Ako volite čupavce, obožavaćete i njihovu posnu verziju: Još ukusnija i jeftinija

Ako obožavate čupavce, spremite se za šok! Posna verzija je ukusnija, sočnija i gotova za tili čas. Spremni za vaš novi omiljeni desert?

Ako volite čupavce, probajte posne! Toliko su su sočni i mirisni da su neuporedivi sa originalom.

Iako nam na pomen čupavaca prva asocijacija bude na bogatu glazuru od mleka i maslaca, postoji recept koji je toliko dobar, da ćete zaboraviti na original. Ova posna verzija je idealna za sve koji poste, ali i za one koji žele da uživaju u laganijem i jeftinijem kolaču.

Bez mleka i jaja, postaju neverovatno sočni, a tajna je u posebnoj bazi za biskvit i prelivanju glazurom dok su još topli!

Recept za posne čupavce

Sastojci za biskvit:

300 g brašna

150 g šećera

100 ml ulja

200 ml vode (ili kisele vode za vazdušastost)

1 prašak za pecivo

1 vanilin šećer

Sastojci za glazuru i posip:

200 g šećera

100 ml vode

50 g kakao praha

50 ml ulja

100 g kokosovog brašna

Priprema:

Pomešajte suve sastojke za biskvit, pa dodajte ulje i vodu. Mutite dok smesa ne postane homogena.

Pecite u plehu obloženom papirom za pečenje na 180°C oko 25 minuta, dok biskvit ne dobije zlatnu boju.

Dok se biskvit hladi, prokuvajte vodu i šećer za glazuru, pa dodajte kakao i ulje. Ostavite da se malo prohladi.

Isecite biskvit na kocke. Svaku kocku umočite u mlaku glazuru, pa odmah uvaljajte u kokosovo brašno.

Ostavite ih da se potpuno ohlade pre služenja.

Kako čupavcima dodati magičan ukus ruma?

Da bi vaša posna verzija zaista bila ukusnija od originala, morate se poigrati aromama. Pošto u biskvitu nemate jak ukus jaja i maslaca, možete ga obogatiti uz ove trikove:

Rum: Najpopularniji trik je dodavanje kašičice ruma (ili arome ruma) u mlaku glazuru pre potapanja. Rum ne samo da daje dubinu, već dodatno čuva sočnost.

Za ljubitelje kafe: Ako želite intenzivniji, „odrasliji“ ukus, zamenite pola količine vode za glazuru sa skuvanom, prohlađenom instant kafom.

Narandža: U biskvit, zajedno sa brašnom, dodajte rendanu koru od jedne organske narandže. Ovo će kolaču dati svežinu i sprečiti da ukus kakaoa bude previše „težak“.

Ukus koji vas vraća u detinjstvo

Nemojte da vas brine to što su čupavce posne; upravo nedostatak jaja i mleka čini ovaj biskvit prozračnijim i omogućava mu da bolje upije glazuru. Rezultat je kolač koji je toliko sočan, da ostaje svež danima, a vaš novčanik će vam biti zahvalan.

Uživajte u omiljenom slatkišu bez griže savesti!

