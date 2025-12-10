Ako volite čupavce, obožavaćete i ovu posnu verziju: Još ukusnija, jeftinija i brža za pripremu

Posno, a sočno da ne poverujete! Napravite omiljene čupavce bez mleka i jaja za manje od sat vremena.
Iako nam na pomen čupavaca prva asocijacija bude na bogatu glazuru od mleka i maslaca, postoji recept koji je toliko dobar, da ćete zaboraviti na original. Ova posna verzija je idealna za sve koji poste, ali i za one koji žele da uživaju u laganijem i jeftinijem kolaču.
Bez mleka i jaja, postaju neverovatno sočni, a tajna je u posebnoj bazi za biskvit i prelivanju glazurom dok su još topli!
Recept za posne čupavce
Sastojci za biskvit:
- 300 g brašna
- 150 g šećera
- 100 ml ulja
- 200 ml vode (ili kisele vode za vazdušastost)
- 1 prašak za pecivo
- 1 vanilin šećer
Sastojci za glazuru i posip:
- 200 g šećera
- 100 ml vode
- 50 g kakao praha
- 50 ml ulja
- 100 g kokosovog brašna
Priprema:
Pomešajte suve sastojke za biskvit, pa dodajte ulje i vodu. Mutite dok smesa ne postane homogena.
Pecite u plehu obloženom papirom za pečenje na 180°C oko 25 minuta, dok biskvit ne dobije zlatnu boju.
Dok se biskvit hladi, prokuvajte vodu i šećer za glazuru, pa dodajte kakao i ulje. Ostavite da se malo prohladi.
Isecite biskvit na kocke. Svaku kocku umočite u mlaku glazuru, pa odmah uvaljajte u kokosovo brašno.
Ostavite ih da se potpuno ohlade pre služenja.
Jednostavni dodaci za bogatiji ukus
Da bi vaša posna verzija zaista bila ukusnija od originala, morate se poigrati aromama. Pošto u biskvitu nemate jak ukus jaja i maslaca, možete ga obogatiti uz ove trikove:
- Rum: Najpopularniji trik je dodavanje kašičice ruma (ili arome ruma) u mlaku glazuru pre potapanja. Rum ne samo da daje dubinu, već dodatno čuva sočnost.
- Za ljubitelje kafe: Ako želite intenzivniji, „odrasliji“ ukus, zamenite pola količine vode za glazuru sa skuvanom, prohlađenom instant kafom.
- Narandža: U biskvit, zajedno sa brašnom, dodajte rendanu koru od jedne organske narandže. Ovo će kolaču dati svežinu i sprečiti da ukus kakaoa bude previše „težak“.
Nemojte da vas brine to što su ovi čupavci posni; upravo nedostatak jaja i mleka čini ovaj biskvit prozračnijim i omogućava mu da bolje upije glazuru. Rezultat je kolač koji je toliko sočan, da ostaje svež danima, a vaš novčanik će vam biti zahvalan.
Uživajte u omiljenom slatkišu bez griže savesti!
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com