Ako volite čupavce, obožavaćete i ovu posnu verziju: Još ukusnija, jeftinija i brža za pripremu

Recept za posne čupavce koji su ukusniji, sočniji i jeftiniji. Priprema bez mleka i jaja, a tajna je u posebnoj glazuri!

Posno, a sočno da ne poverujete! Napravite omiljene čupavce bez mleka i jaja za manje od sat vremena.

Iako nam na pomen čupavaca prva asocijacija bude na bogatu glazuru od mleka i maslaca, postoji recept koji je toliko dobar, da ćete zaboraviti na original. Ova posna verzija je idealna za sve koji poste, ali i za one koji žele da uživaju u laganijem i jeftinijem kolaču.

Bez mleka i jaja, postaju neverovatno sočni, a tajna je u posebnoj bazi za biskvit i prelivanju glazurom dok su još topli!

Recept za posne čupavce

Sastojci za biskvit:

300 g brašna

150 g šećera

100 ml ulja

200 ml vode (ili kisele vode za vazdušastost)

1 prašak za pecivo

1 vanilin šećer

Sastojci za glazuru i posip:

200 g šećera

100 ml vode

50 g kakao praha

50 ml ulja

100 g kokosovog brašna

Priprema:

Pomešajte suve sastojke za biskvit, pa dodajte ulje i vodu. Mutite dok smesa ne postane homogena.

Pecite u plehu obloženom papirom za pečenje na 180°C oko 25 minuta, dok biskvit ne dobije zlatnu boju.

Dok se biskvit hladi, prokuvajte vodu i šećer za glazuru, pa dodajte kakao i ulje. Ostavite da se malo prohladi.

Isecite biskvit na kocke. Svaku kocku umočite u mlaku glazuru, pa odmah uvaljajte u kokosovo brašno.

Ostavite ih da se potpuno ohlade pre služenja.

Jednostavni dodaci za bogatiji ukus

Da bi vaša posna verzija zaista bila ukusnija od originala, morate se poigrati aromama. Pošto u biskvitu nemate jak ukus jaja i maslaca, možete ga obogatiti uz ove trikove:

Rum: Najpopularniji trik je dodavanje kašičice ruma (ili arome ruma) u mlaku glazuru pre potapanja. Rum ne samo da daje dubinu, već dodatno čuva sočnost.

Za ljubitelje kafe: Ako želite intenzivniji, „odrasliji“ ukus, zamenite pola količine vode za glazuru sa skuvanom, prohlađenom instant kafom.

Narandža: U biskvit, zajedno sa brašnom, dodajte rendanu koru od jedne organske narandže. Ovo će kolaču dati svežinu i sprečiti da ukus kakaoa bude previše „težak“.

Nemojte da vas brine to što su ovi čupavci posni; upravo nedostatak jaja i mleka čini ovaj biskvit prozračnijim i omogućava mu da bolje upije glazuru. Rezultat je kolač koji je toliko sočan, da ostaje svež danima, a vaš novčanik će vam biti zahvalan.

Uživajte u omiljenom slatkišu bez griže savesti!

