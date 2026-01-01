Bakin kolač sa jabukama – bolji nego lenja pita, a jedan sastojak je tajna savršenog ukusa.
Ovaj starinski kolač sa jabukama se pravi za tili čas!
Ukusan i brz za pripremu, ovaj kolač podseća na klasičnu lenju pitu – uživajte u ovom slasnom desertu od jabuka koji se jednostavno priprema i mami svojim domaćim šarmom.
Sastojci:
– 1 šolja (od 3 dl) brašna
– 1 šolja šećera
– 1 šolja griza
– 1 prašak za pecivo
– 1 vanilin šećer
– 200 g putera (nikako margarina)
– 1 kg oljušćenih jabuka
– po želji, možete dodati i cimet
Priprema:
1. Sve sastojke spojite i lepo pomešajte. Jabuke narendajte i dodajte vanilin šećer, a možete dodati i cimet ako ste ljubitelj.
2. Pripremite okrugli kalup sa štipaljkom, obložite ga pek-papirom, na dno stavite suve sastojke, pa 1/2 količine narendanih jabuka, pa suve sastojke, zatim drugu polovinu narendanih jabuka, i na kraju odozgo suve sastojke. Preko svega toga narendati ceo puter.
3. Kolač peći na 180 stepeni 30-40 minuta.
Ovaj starinski kolač sa jabukama pravi je dokaz da za savršen ukus nisu potrebni ni skupi sastojci ni duga priprema. Miris pečenih jabuka, putera i vanile ispuniće ceo dom i vratiti vas u detinjstvo — na kolače koje su pravile naše bake.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept sa jabukama!
(still.kurir.rs)
