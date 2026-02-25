Ovaj bakin kolač bez jaja i mleka je najmekši na svetu – nećete verovati da je posan, a zamiriše cela ulica

Posni bakin kolač zahteva samo brašno, ulje i kiselu vodu a rezultat je fantastičan. Pročitajte recept odmah i napravite najmekše galete.

Mnogi smatraju da galete moraju biti tvrde i suve ako u njima nema jaja. To je velika zabluda. Ovaj posni bakin kolač dokaz je da prava kombinacija obične vode i brašna može nadmašiti i najskuplje poslastice, ali samo ako znate redosled dodavanja sastojaka.

Svima nam se desilo da spremimo poslastice na vodi i da ona sutradan bude nejestiva. Ovde to nije slučaj. Kroz godine iskustva u kuhinji, naučili smo da kiselost iz gazirane vode igra glavnu ulogu u razbijanju glutena, što testu daje neophodnu mekoću.

Kako da posni bakin kolač bude mekan duže vreme?

Ključ je u kiseloj vodi i dovoljnoj količini ulja. Ovi sastojci stvaraju emulziju koja testu daje vlažnost, sprečavajući isušivanje i tvrdoću koja je čest problem kod posnih peciva nakon hlađenja.

Ljudi često prave grešku misleći da moraju dodati više brašna da bi smesa bila gusta. Zapravo, gušće testo često znači tvrđe galete bez jaja. Ciljajte na gustinu koja je nešto jača od one za palačinke, ali i dalje tečna.

Potrebni sastojci za pripremu

Za ovaj starinski recept verovatno već imate sve u špajzu. Ne trebaju vam skupe zamene za mleko niti egzotični dodaci.

800 g mekog brašna (tip 400 je najbolji izbor)

200 ml ulja (suncokretovo, jer je neutralno)

300 g kristal šećera

500 ml kisele vode (sobne temperature)

1 kesica praška za pecivo

1 kesica vanilin šećera

Narendana kora jednog limuna (za miris)

Postupak pripreme korak po korak

Prvo pomešajte tečne sastojke. U dublju činiju sipajte kiselu vodu i ulje, pa dodajte šećer i vanilin šećer. Mutite žicom dok se šećer potpuno ne otopi. Ovo je kritičan trenutak – ako šećer ostane u kristalima, posni bakin kolač može da se lepi za aparat.

Zatim postepeno dodajte brašno pomešano sa praškom za pecivo i rendanom korom limuna. Nemojte sručiti sve odjednom. Mešajte dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica. Ostavite smesu da odstoji desetak minuta; tako će brašno bolje upiti tečnost.

Zagrejte aparat za galete do maksimuma. Pre prvog sipanja, blago nauljite ploče ubrusom. Sipajte po jednu kutlaču smese na sredinu i poklopite. Pecite dok ne prestane da izlazi para i dok meke vafle ne dobiju zlatnu boju. Vreme pečenja zavisi od jačine vašeg aparata, ali obično traje oko 3 do 4 minuta.

Vadite ih viljuškom i ređajte na rešetku da se ohlade, nikako jednu na drugu dok su vrele, jer će se upariti i postati gnjecave umesto prhke. Kada se ohlade, ovaj jeftin slatkiš možete čuvati u metalnoj kutiji danima.

Šta nas domaćice najčešće pitaju?

1. Da li mogu koristiti obično mleko umesto kisele vode ako ne postim?

Možete, ali kiselu vodu preporučujemo čak i tada. Mehurići vazduha iz kisele vode čine testo rastresitijim nego obično mleko.

2. Zašto mi se galete lepe za aparat?

Najčešći razlog je nedovoljno zagrejan aparat ili prevelika količina šećera u smesi koji se karamelizuje i lepi. Proverite temperaturu i uvek nauljite ploče pre prve ture.

3. Mogu li smanjiti količinu ulja?

Ne preporučujemo drastično smanjenje. Ulje je ono što održava svežinu. Ako ga smanjite, dobićete tvrđi keks koji će se teže žvakati već sledećeg dana.

Koji je vaš tajni dodatak za galete – cimet, rogač ili možda kokos? Podelite sa nama u komentarima vašu omiljenu varijantu.

