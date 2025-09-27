Bakin tajni recept: Koh koji nestaje sa tanjira brže nego što mu treba da se ispeče, toliko je dobar

Da li volite koh?

Koh od griza je savršena letnja poslastica – jednostavna za pripremu, lagana i osvežavajuća. Njegov ukus će vas očarati i rashladiti istovremeno. Pravi recept za vas!

Sastojci:

– 5 jaja

– 5 kašika šećera

– 8 kašika griza

– litar mleka

– kesica vanilin šećera

– kesica praška za pecivo

Priprema:

Odvojite belanca i žumanaca, pa u belanca dodajte šećer i umutite ih čvrsto u sneg. Zatim dodajte žumance i druge sastojke, osim mleka i vanilin šećera, pa sve dobro sjedinite. Smesu ulijte u pleh koji ste podmazali s malo ulja.

Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni dok se ivice ne odvoje.

U mleko, dodajte vanilin šećer i kuvajte dok mleko ne provri. Vrućim mlekom lagano zalijte ispečen koh i ostavite da se ohladi. Po želji koh možete da pospete sa mlevenim keksom i ukrasite šlagom ili umućenom slatkom pavlakom.

Da li volite da jedete koh?

(blic.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com