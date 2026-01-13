Baklavu sa tajnim dodatkom sigurno niste probali: Pomera granice dobrog ukusa!

Ova posna baklava, napravljena bez mleka i jaja, spaja orahe, suvo voće i osvežavajuću aromu narandže u neobičan, ali savršeno uravnotežen desert
Ova posna baklava je aromatična, sočna i drugačija od klasične, ali puna ukusa. Spoj oraha, suvog voća i narandže daje joj bogatstvo koje se pamti. A upravo takva je prava za sve sladokusce, ljubitelje baklave.
Sastojci:
- 500 g tankih kora za baklavu
- 250 g mlevenih oraha
- 100 g suvih kajsija (sitno seckanih)
- 100 g suvog grožđa ili brusnica
- Rendana kora 1 neprskane narandže
- 150 ml ulja (suncokretovo ili blago maslinovo)
- 100 ml mineralne vode
Za sirup:
- 400 g šećera
- 300 ml vode
- Sok od 1 narandže
- 1 vanilin šećer
- 1 kašika limunovog soka;
Punjenje: Pomešajte orahe, seckane suve kajsije, suvo grožđe i rendanu koru narandže.
Slaganje: Pleh premažite uljem. Ređajte po 2 kore, svaku poprskajte mešavinom ulja i mineralne vode. Pospite deo punjenja.
Završetak: Postupak ponavljajte dok ne utrošite materijal, završite sa 3 kore.
Sečenje: Isecite baklavu na kocke ili rombove i prelijte ostatkom ulja.
Pečenje: Pecite na 180 stepeni oko 40-45 minuta, dok ne porumeni.
Sirup: U šerpi kuvajte vodu i šećer 5-7 minuta, dodajte sok od narandže, vanilu i limun.
Zalivanje: Vruću baklavu prelijte mlakim sirupom. Ostavite nekoliko sati da upije.
Zašto je ova baklava posebna?
- potpuno posna / veganska
- osvežavajuća zahvaljujući narandži
- bogata tekstura zbog suvog voća
- dugo ostaje sočna;
Varijacije:
- zamenite orahe lešnicima ili bademima
- dodajte cimet ili mleveni karanfilić
- ubacite malo mlevenog maka za još neobičniji ukus.
