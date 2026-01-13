Baklavu sa tajnim dodatkom sigurno niste probali: Pomera granice dobrog ukusa!

Ova posna baklava je aromatična, sočna i drugačija od klasične, ali puna ukusa. Probajte je već prvom prilikom

Ova posna baklava, napravljena bez mleka i jaja, spaja orahe, suvo voće i osvežavajuću aromu narandže u neobičan, ali savršeno uravnotežen desert

Ova posna baklava je aromatična, sočna i drugačija od klasične, ali puna ukusa. Spoj oraha, suvog voća i narandže daje joj bogatstvo koje se pamti. A upravo takva je prava za sve sladokusce, ljubitelje baklave.

Sastojci:

  •     500 g tankih kora za baklavu
  •     250 g mlevenih oraha
  •     100 g suvih kajsija (sitno seckanih)
  •     100 g suvog grožđa ili brusnica
  •     Rendana kora 1 neprskane narandže
  •     150 ml ulja (suncokretovo ili blago maslinovo)
  •     100 ml mineralne vode

Za sirup:

  • 400 g šećera
  • 300 ml vode
  • Sok od 1 narandže
  • 1 vanilin šećer
  • 1 kašika limunovog soka;

Punjenje: Pomešajte orahe, seckane suve kajsije, suvo grožđe i rendanu koru narandže.

Slaganje: Pleh premažite uljem. Ređajte po 2 kore, svaku poprskajte mešavinom ulja i mineralne vode. Pospite deo punjenja.

Završetak: Postupak ponavljajte dok ne utrošite materijal, završite sa 3 kore.

Sečenje: Isecite baklavu na kocke ili rombove i prelijte ostatkom ulja.

Pečenje: Pecite na 180 stepeni oko 40-45 minuta, dok ne porumeni.

Sirup: U šerpi kuvajte vodu i šećer 5-7 minuta, dodajte sok od narandže, vanilu i limun.

Zalivanje: Vruću baklavu prelijte mlakim sirupom. Ostavite nekoliko sati da upije.

Zašto je ova baklava posebna?

  •     potpuno posna / veganska
  •     osvežavajuća zahvaljujući narandži
  •     bogata tekstura zbog suvog voća
  •     dugo ostaje sočna;

Varijacije:

  •     zamenite orahe lešnicima ili bademima
  •     dodajte cimet ili mleveni karanfilić
  •     ubacite malo mlevenog maka za još neobičniji ukus.

