Isprobajte ovaj starinski recept za saher tortu i uverite se zašto je najbolji.

Bečka škola: Najbolji, starinski recept za saher tortu kakav su svi u bišoj Jugi voleli

Ako ste mislili da je čokolada već isforsirana do savršenstva, čekajte samo dok ne probate ovu pravu Saher tortu. To nije samo običan dezert, to je istorija, elegancija i mala doza luksuza na tanjiru.

Spoj bogate tamne čokolade i mirisnog džema od kajsija stvara ukus koji je toliko jedinstven da se decenijama ne menja — ipak i savršenstvo ne treba popravljati.

Sastojci:

Za koru:

150 g putera ili margarina

100 g šećera u prahu

6 jaja

130-150 g tamne čokolade

100-110 g kristal šećera

120-140 g brašna

1 kašičica vanilin šećera ili pola mahune vanilije

prstohvat soli

Za fil i glazuru:

oko 200 g džema od kajsija

100 g čokolade za kuvanje (za glazuru)

75 ml slatke pavlake

20-50 g maslaca (za glazuru)

100 g šećera (za glazuru)

50 ml vode (za glazuru)

Priprema:

Priprema kore: Umutite puter sa šećerom u prahu, dodajte žumanca i otopljenu, prohlađenu čokoladu, a zatim i vanilu.

Posebno umutite belanca sa prstohvatom soli i kristal šećerom dok ne dobijete čvrst sneg.

Lagano dodajte umućena belanca u smesu sa puterom i čokoladom, mešajući špatulom. Zatim dodajte brašno u tri puta.

Sipajte masu u okrugli kalup i pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 50 minuta. Kada se kora ohladi, presecite je horizontalno na dva dela.

Zagrejte džem od kajsija sa malo vode da se malo razredi, a zatim premažite donji deo kore.

Preko džema postavite gornji deo kore i premažite celu tortu sa ostatkom džema.

Priprema glazure: Dok se torta hladi, pripremite glazuru. Pomešajte šećer, kakao, slatku pavlaku, i vodu u šerpi, pa kuvajte dok se sve ne sjedini i zgusne. Prelijte glazuru preko ohlađene torte i ostavite da se stegne.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

