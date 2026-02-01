Bez ijedne kapi tečnosti: Najsočniji kolač od jabuka po starinskom receptu naših baka!

Kolač bez imalo tečnosti po receptu naših baka. Toliko je jednostavan, jeftin, a pravi se očas posla. Probajte još danas

Ovo je starinski recept za sočan kolač od jabuka koji će biti gotov za tren. Osim toga sve sastojke verovatno već imate u kuhinji.

Svi koji su dobili ovaj recept mislili su da je u pitanju greška. Ipak, na kraju priče vas čeka kolač sa kojim nema greške. Čak i da ste prvi put rešili da oprobate vaše kulinarske sposobnosti, imaćete savršen slatkiš za svaki dan.

Recept za kolač je jako jednostavan i brz, najviše vremena ćete potrošiti na rendanje jabuka, sve ostalo je „piece of cake“.

Potrebno je:

Suvi sastojci:

2 šoljice ( 2 dcl) brašna

2 šoljice griza

1 prašak za pecivo

1 šoljica šećera

1 vanil šećer

Sastojci za fil:

1 – 1.5 kg jabuka

1 vanil šećer

cimet 0.5 gr

šoljica šećera

150 g maslaca

Priprema:

Pomešajte brašno i prašak za pecivo i dodajte griz. Sve podelite na 3 jednaka dela. Rendane jabuke pomešajte sa šećerom, vanilin šećerom i cimetom i podelite na 2 jednaka dela. Rernu zagrejte na 180 ºC.

Podmažite pleh i počnite sa ređanjem, prvi sloj suvih sastojaka poravnajte kašikom, pa dodajte polovinu jabuka, malo utisnite kašikom, zatim sipajte drugi sloj suvih sastojaka, poravnajte, dodajte ostatak jabuka, malo ih utisnite kašikom, pa preko sipajte treći sloj suvih sastojaka.

Narendajte maslac preko kolača i pecite oko 45 minuta.

