Bez rerne i bez muke: Legendarna Pesak torta sa 3 bogata fila koja je očarala domaćice širom regiona

Zaboravite sate u kuhinji i skupe sastojke. Ovaj pesak torta recept je pravi spas, ne peče se, a ukus obara s nogu. Morate probati odmah!

Pesak torta recept
Pesak torta je najbrža poslastica koja se ne peče, a ima tri savršena sloja od pudinga koja se tope. Sve što vam treba za ovaj pesak torta recept su mleko, keks, orasi i malo volje.

Dosta je bilo znojenja pored rerne ili jednostavno nemate vremena za komplikacije. Naše bake su znale da prava stvar ne mora biti teška, a ovaj desert to dokazuje.

Ko još danas ima živaca za kore koje pucaju ili filove koji cure? Ako ne isprobate ovaj trik, bukvalno bacate vreme i novac na skupe kolače iz poslastičarnice koji su puni hemije.

Pesak torta – recept koji ne greši

Ovde nema filozofije ni skupih namirnica koje ne možete da nađete u lokalnoj radnji. Sve je jeftino, a ukus je kao milion dolara.

  • 1.5 litar mleka (baza bez koje se ne može).
  • 4 kesice pudinga od vanile.
  • 350g šećera (ili po vašem ukusu, ne štedite).
  • 250g margarina ili maslaca (sobne temperature, da se lakše muti).
  • 300g mlevenog keksa (plazma je zakon).
  • 300g kokosovog brašna.
  • 300g mlevenih oraha.

Priprema brža od treptaja

Pratite ove korake i nema šanse da pogrešite, čak i ako prvi put ulazite u kuhinju.

  • Skuvajte pudinge u mleku sa šećerom i ostavite da se potpuno ohladi. Ovo je ključno, vruć puding topi margarin i upropaštava sve.
  • Umutite margarin penasto, pa ga sjedinite sa ohlađenim pudingom u jednu glatku smesu.
  • Masu podelite na tri jednaka dela. U prvi deo dodajte mleveni keks, u drugi kokos, a u treći orahe.
  • U kalup ređajte redom: prvo smesa sa keksom jer je najčvršća i drži konstrukciju.
  • Preko nje ide sloj sa kokosom, pa na kraju onaj najfiniji sa orasima.
  • Ostavite u frižideru da se stegne. Hlađenje traje kratko, a torta se seče kao da je profesionalac pravio.

Tajna iskusnih domaćica

Mislili ste da je to sve? Postoji caka koju mnogi kriju, a koja ovaj pesak torta recept diže na novi nivo.

U deo sa keksom dodajte kašiku ruma ili malo jake crne kafe. Gosti će poludeti pitajući se odakle ta prefinjena aroma koja se oseća u pozadini.

Takođe, ako želite da izgleda kao iz časopisa, prelijte sve glazurom od crne čokolade. Gorčina čokolade savršeno seče slatkoću pudinga.

Poslužite je gostima i gledajte ih kako uživaju misleći da ste se satima trudili – vaša tajna je kod nas sigurna! Pišite nam u komentarima: ko je od vaših najmilijih bio najviše oduševljen ovim kraljevskim ukusom?

