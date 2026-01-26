Bez rerne i bez muke: Legendarna Pesak torta sa 3 bogata fila koja je očarala domaćice širom regiona

Zaboravite sate u kuhinji i skupe sastojke. Ovaj pesak torta recept je pravi spas, ne peče se, a ukus obara s nogu. Morate probati odmah!

Pesak torta je najbrža poslastica koja se ne peče, a ima tri savršena sloja od pudinga koja se tope. Sve što vam treba za ovaj pesak torta recept su mleko, keks, orasi i malo volje.

Dosta je bilo znojenja pored rerne ili jednostavno nemate vremena za komplikacije. Naše bake su znale da prava stvar ne mora biti teška, a ovaj desert to dokazuje.

Ko još danas ima živaca za kore koje pucaju ili filove koji cure? Ako ne isprobate ovaj trik, bukvalno bacate vreme i novac na skupe kolače iz poslastičarnice koji su puni hemije.

Pesak torta – recept koji ne greši

Ovde nema filozofije ni skupih namirnica koje ne možete da nađete u lokalnoj radnji. Sve je jeftino, a ukus je kao milion dolara.

1.5 litar mleka (baza bez koje se ne može).

4 kesice pudinga od vanile.

350g šećera (ili po vašem ukusu, ne štedite).

250g margarina ili maslaca (sobne temperature, da se lakše muti).

300g mlevenog keksa (plazma je zakon).

300g kokosovog brašna.

300g mlevenih oraha.

Priprema brža od treptaja

Pratite ove korake i nema šanse da pogrešite, čak i ako prvi put ulazite u kuhinju.

Skuvajte pudinge u mleku sa šećerom i ostavite da se potpuno ohladi. Ovo je ključno, vruć puding topi margarin i upropaštava sve.

Umutite margarin penasto, pa ga sjedinite sa ohlađenim pudingom u jednu glatku smesu.

Masu podelite na tri jednaka dela. U prvi deo dodajte mleveni keks, u drugi kokos, a u treći orahe.

U kalup ređajte redom: prvo smesa sa keksom jer je najčvršća i drži konstrukciju.

Preko nje ide sloj sa kokosom, pa na kraju onaj najfiniji sa orasima.

Ostavite u frižideru da se stegne. Hlađenje traje kratko, a torta se seče kao da je profesionalac pravio.

Tajna iskusnih domaćica

Mislili ste da je to sve? Postoji caka koju mnogi kriju, a koja ovaj pesak torta recept diže na novi nivo.

U deo sa keksom dodajte kašiku ruma ili malo jake crne kafe. Gosti će poludeti pitajući se odakle ta prefinjena aroma koja se oseća u pozadini.

Takođe, ako želite da izgleda kao iz časopisa, prelijte sve glazurom od crne čokolade. Gorčina čokolade savršeno seče slatkoću pudinga.

Poslužite je gostima i gledajte ih kako uživaju misleći da ste se satima trudili – vaša tajna je kod nas sigurna! Pišite nam u komentarima: ko je od vaših najmilijih bio najviše oduševljen ovim kraljevskim ukusom?

