Bez rerne i bez muke: Legendarna Pesak torta sa 3 bogata fila koja je očarala domaćice širom regiona

Pesak torta je najbrža poslastica koja se ne peče, a ima tri savršena sloja od pudinga koja se tope. Sve što vam treba za ovaj pesak torta recept su mleko, keks, orasi i malo volje.
Dosta je bilo znojenja pored rerne ili jednostavno nemate vremena za komplikacije. Naše bake su znale da prava stvar ne mora biti teška, a ovaj desert to dokazuje.
Ko još danas ima živaca za kore koje pucaju ili filove koji cure? Ako ne isprobate ovaj trik, bukvalno bacate vreme i novac na skupe kolače iz poslastičarnice koji su puni hemije.
Pesak torta – recept koji ne greši
Ovde nema filozofije ni skupih namirnica koje ne možete da nađete u lokalnoj radnji. Sve je jeftino, a ukus je kao milion dolara.
- 1.5 litar mleka (baza bez koje se ne može).
- 4 kesice pudinga od vanile.
- 350g šećera (ili po vašem ukusu, ne štedite).
- 250g margarina ili maslaca (sobne temperature, da se lakše muti).
- 300g mlevenog keksa (plazma je zakon).
- 300g kokosovog brašna.
- 300g mlevenih oraha.
Priprema brža od treptaja
Pratite ove korake i nema šanse da pogrešite, čak i ako prvi put ulazite u kuhinju.
- Skuvajte pudinge u mleku sa šećerom i ostavite da se potpuno ohladi. Ovo je ključno, vruć puding topi margarin i upropaštava sve.
- Umutite margarin penasto, pa ga sjedinite sa ohlađenim pudingom u jednu glatku smesu.
- Masu podelite na tri jednaka dela. U prvi deo dodajte mleveni keks, u drugi kokos, a u treći orahe.
- U kalup ređajte redom: prvo smesa sa keksom jer je najčvršća i drži konstrukciju.
- Preko nje ide sloj sa kokosom, pa na kraju onaj najfiniji sa orasima.
- Ostavite u frižideru da se stegne. Hlađenje traje kratko, a torta se seče kao da je profesionalac pravio.
Tajna iskusnih domaćica
Mislili ste da je to sve? Postoji caka koju mnogi kriju, a koja ovaj pesak torta recept diže na novi nivo.
U deo sa keksom dodajte kašiku ruma ili malo jake crne kafe. Gosti će poludeti pitajući se odakle ta prefinjena aroma koja se oseća u pozadini.
Takođe, ako želite da izgleda kao iz časopisa, prelijte sve glazurom od crne čokolade. Gorčina čokolade savršeno seče slatkoću pudinga.
Poslužite je gostima i gledajte ih kako uživaju misleći da ste se satima trudili – vaša tajna je kod nas sigurna! Pišite nam u komentarima: ko je od vaših najmilijih bio najviše oduševljen ovim kraljevskim ukusom?
