Bez šećera i paljenja rerne: Ovaj niskokalorični kolač od sira možete jesti bez griže savesti

Ovaj kolač od sira bez pečenja i šećera postaje popularan i za to postoji dobar razlog. Kremast je, zadovoljavajući i nema ni nagoveštaja dodanog šećera. Još bolje je to što u potpunosti preskače rernu, što vam štedi vreme i trud tokom pripreme.
Sastojci će vam biti potrebni:
Za bazu:
1 ½ šolje (150 g) integralnih kolačića bez šećera
2 kašike rastopljenog kokosovog ulja ili laganog margarina
Za krem:
2 šolje (500 g) nemasnog, običnog grčkog jogurta.
1 šolja (200 g) laganog krem sira.
2 kašike zaslađivača po izboru (opciono).
2 kašičice ekstrakta vanile.
1 kašika (10 g) želatina bez ukusa.
½ šolje (100 ml) tople vode.
Za dekoraciju:
Sveže voće (bobice, kivi ili vaše omiljeno).
Listovi mente (opciono).
Koraci za savršen niskokalorični kolač od sira
Sada kada imate sve, sledite ove korake:
Počnite tako što ćete samleti kolačiće bez šećera i pomešati mrvice sa otopljenim kokosovim uljem ili margarinom dok se ne sjedine. Utisnite ovu mešavinu ravnomerno na dno posude sa oprugom. Stavite u frižider da se ohladi dok pripremate fil.
U velikoj posudi pomešajte grčki jogurt, krem sir, zaslađivač (ako koristite) i ekstrakt vanile do glatke mase. Rastvorite želatin u vrućoj vodi, mešajte dok se potpuno ne istopi, a zatim ostavite da se malo ohladi. Polako sipajte želatin u mešavinu jogurta, neprestano mešajući kako biste bili sigurni da je ravnomerno uklopljen.
Ohlađenu podlogu sipajte fil, zaglađujući vrh špatulom. Pokrijte pleh i stavite u frižider najmanje 3-4 sata, dok se kolač od sira ne stegne.
Pre serviranja, prelijte tortu od sira svežim voćem i listićima nane za živahan, privlačan završetak. Isecite, poslužite i uživajte!
Da biste poboljšali ovaj recept, možete dodati kašiku limunove kore ili malo cimeta u fil za osvežavajući dodatak ili topli začin. Takođe možete da zamenite podlogu za kolačiće korom na bazi orašastih plodova napravljenom od samlevenih badema ili oraha pomešanih sa malo meda za povećanje hranljivih sastojaka. Za kremastiju konzistenciju, pokušajte da umešate malu količinu nezaslađenog bademovog mleka u fil.
