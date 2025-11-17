Da li znate koju poslasticu zovu „plutajuće ostrvo“? Čak i neke torte ne mogu da se mere sa njom.

Bolja je od bilo koje torte i kolača – jedna starinska poslastica je i kremastija i ukusnija, a pravi se lako i brzo.

Zaboravite na sladoled – jedna starinska poslastica je mnogo kremastija i ukusnija, a pravi se lako!

Ako ste mislili da su šnenokle zaboravljene, prevarili ste se! Ovaj čuveni dezert, poznat i kao plutajuće ostrvo, kreće ponovo da osvaja srca svih sladokusaca. Lagane, nežne i kremaste – šnenokle su pravi klasik naših baka, a sada vam donosimo jednostavan recept da ih pripremite baš kao nekad!

Potrebni sastojci:

Za mlečni krem (žumanca):

1l mleka

6 žumanaca

6 kašika šećera

1kesica vanilin šećera

1 kašika gustina (ili brašna)

Za sneg od belanaca:

6 belanaca

6 kašika šećera

Priprema:

1. Prvo napravite sneg od belanaca:

Umutite belanca u čvrst sneg, postepeno dodajući šećer. Kad masa postane sjajna i čvrsta, stavite mleko da provri.

Kad mleko provri, smanjite temperaturu i kašikom vadite „knedle“ od umućenih belanaca i spuštajte ih u mleko. Kratko kuvajte s obe strane – po 15-20 sekundi, pa vadite na tanjir. Nastavite dok ne potrošite sav sneg.

2. Zatim pripremite krem

Umutite žumanca sa šećerom, vanilin šećerom i gustinom. Sipajte malo vrućeg mleka u smesu da je pripremite, zatim sve vratite u šerpu sa mlekom i kuvajte na laganoj vatri dok se ne zgusne. Mešajte neprestano da ne bi zagorelo.

Kada se krem zgusne, sipajte ga u činije ili šolje, poređajte „ostrva“ od belanaca preko i ostavite da se ohladi.

Savet za kraj

Snenokle možete dodatno posuti rendanom čokoladom, cimetom ili karamel prelivom za još bogatiji ukus.

Priuštite sebi ovo zadovoljstvo već danas! Šnenokle nisu samo desert, već povratak u detinjstvo, u vreme kad su se slatkiši pravili s ljubavlju, a kuća mirisala na vanilu i toplinu doma.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com