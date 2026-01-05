Bolja od krempite i brža od bilo kog kolača: Vanil pita koja se bukvalno topi u ustima

Ne trebaju vam skupi sastojci za savršen desert. Ova vanil pita se topi u ustima i gotova je dok kažete „keks“.

Prava domaćinska magija! Ova brza vanil pita košta malo, a ukusom pobeđuje i najukusnije torte.

Svi volimo krempitu, ali ko još ima vremena da razvlači kore ili se muči sa komplikovanim filovima? Zaboravite na to. Predstavljamo vam recept za sočnu pitu koja je pravo kulinarsko čudo! Ne samo da se topi u ustima i da je kremastija od mnogih krempita, već ima isti, prepoznatljivi ukus, a gotova je bez imalo muke.

Ova vanil pita je rešenje za sve koji su odustali od krempite zbog komplikovane pripreme. Trik je u tome što se koriste kupovne kore, a kremastu, nebesku teksturu joj daju dva magična fila: griz i vanila puding! Kombinacija je genijalna, a sve je spremno za čas.

Sastojci:

15 kora za pitu

Za fil od griza:

4 jaja

150 g griza

200 ml ulja

300 ml jogurta

5 kašika šećera

1 prašak za pecivo

Za fil od vanile:

1 l mleka

3 pudinga od vanile

6 kašika šećera

Za posipanje:

50 g šećera u prahu

Priprema:

Za fil od vanile, pomešajte šećer i prašak za puding sa 15 kašika mleka koje ste odvojili od pripremljenog litra. Dobro umutite da nema grudvica. Preostalo mleko stavite da provri i dodajte razmućen puding. Kuvajte uz mešanje na tihoj vatri dok se zgusne. Pokrijte providnom folijom i ostavite da se ohladi.

Za fil od griza, belanca umutite sa šećerom u čvrst sneg. Dodajte žumanca, izmešajte. Dodajte ulje i opet izmešajte. Dodajte jogurt, griz i prašak za pecivo. Sjedinite sastojke.

Prvu koru namažite smesom od griza, stavite drugu koru, premažite i nju ovom smesu, stavite treću koru i namažite fil od vanile (petinu fila). Urolajte i i stavite u podmazan pleh.

Ponovite isto sa ostalim korama. Dobićete 5 rolnica. Premažite ih uljem i pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko pola sata. Pre služenja pospite šećerom u prahu.

Kako je učiniti još kremastijom

Ako želite da ovu pitu podignete na još viši nivo, ili da je prilagodite svom ukusu, evo nekoliko brzih trikova:

Dodajte jednu do dve kašike kisele pavlake (kremasta pavlaka) u fil od griza. To će učiniti celu strukturu još sočnijom i stabilnijom.

Umesto pudinga od vanile, koristite tri pudinga od čokolade. Dobićete brzu čokoladnu varijaciju krempite.

Između slojeva fila od vanile (pre nego što urolate koru) možete dodati malo smrznutih malina ili višanja. To će dati finu kiselkastu notu koja balansira slatkoću.

Konačno, došlo je vreme da se oprostite od muke zvane komplikovani filovi i razvlačenje kora! Ova brza vanil pita je dokaz da najbolji ukus, posebno onaj klasične krempite, ne zahteva sate u kuhinji. Kremasta, sočna i savršena – ovaj recept će postati Vaš novi favorit za brzinski, a impresivan desert.

Da li ćete je napraviti sa vanilom ili čokoladom? Javite nam utiske u komentarima i podelite recept sa prijateljima koji obožavaju krempitu!

