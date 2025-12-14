Brz i jeftin kolač za svaki dan: Gotov za bukvalno 5 minuta, taman da se zasladite posle ručka

Ovo je najukusniji i jeftin kolač za svaki dan – gotov za samo 5 minuta, a ukusom podseća na najskuplje torte.

Ovo je najbolji jeftin kolač za svaki dan koji možete napraviti – samo pet minuta i par sastojaka za savršeno zaslađenje!

Kolač koji će vas već na prvi pogled osvojiti svojim izgledom, a najveće iznenađenje biće koliko se jednostavno i brzo priprema. U trenucima kada naglo poželite nešto slatko, ili kada vam se najave gosti, ovo je spasilac!

Možete ga bukvalno napraviti za 5 minuta, što ga čini idealnim, jeftinim kolačem za svaki dan. Spreman je taman da se zasladite posle ručka, a ukusom nadmašuje komplikovane poslastice.

Sastojci:

1 jaje

Prstohvat soli

Šećer 50 g

Vanilin šećer 10 g

Brašno 20 g

Kukuruzni skrob 20 g

Mleko 500 ml

Maslac 50-60 g

Čokoladni keks 300 g

Mlečna čokolada 180 g

Pavlaka za kuvanje 33-36% 90g

Mleveni kikiriki 90g.

Priprema za 5 minuta

Zbog munjevite brzine pripreme, koja zahteva posebnu dinamiku mešanja i slaganja, savetujemo da pažljivo pratite svaki korak.

Detalje pripreme pogledajte u videu.

Desert spreman za tren!

Ovaj jeftin kolač je prava mala revolucija u kuhinji. On dokazuje da vam nije potrebno ni mnogo vremena, ni mnogo novca, da biste napravili desert koji će oduševiti sve. Savršen je saveznik u onim danima kada vam se jede nešto slatko, ali je vreme luksuz koji nemate. Zaboravite na višenedeljno planiranje! Gotov za bukvalno 5 minuta, ovaj kolač je uvek spreman da vas spasi kada vam najviše treba. Uživajte u činjenici da ste napravili nešto toliko ukusno, a toliko jednostavno.

Koji je vaš omiljeni brzinski desert?

