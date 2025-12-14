Brz i jeftin kolač za svaki dan: Gotov za bukvalno 5 minuta, taman da se zasladite posle ručka

Ovo je najbolji jeftin kolač za svaki dan koji možete napraviti – samo pet minuta i par sastojaka za savršeno zaslađenje!
Kolač koji će vas već na prvi pogled osvojiti svojim izgledom, a najveće iznenađenje biće koliko se jednostavno i brzo priprema. U trenucima kada naglo poželite nešto slatko, ili kada vam se najave gosti, ovo je spasilac!
Možete ga bukvalno napraviti za 5 minuta, što ga čini idealnim, jeftinim kolačem za svaki dan. Spreman je taman da se zasladite posle ručka, a ukusom nadmašuje komplikovane poslastice.
Sastojci:
- 1 jaje
- Prstohvat soli
- Šećer 50 g
- Vanilin šećer 10 g
- Brašno 20 g
- Kukuruzni skrob 20 g
- Mleko 500 ml
- Maslac 50-60 g
- Čokoladni keks 300 g
- Mlečna čokolada 180 g
- Pavlaka za kuvanje 33-36% 90g
- Mleveni kikiriki 90g.
Priprema za 5 minuta
Zbog munjevite brzine pripreme, koja zahteva posebnu dinamiku mešanja i slaganja, savetujemo da pažljivo pratite svaki korak.
Detalje pripreme pogledajte u videu.
Desert spreman za tren!
Ovaj jeftin kolač je prava mala revolucija u kuhinji. On dokazuje da vam nije potrebno ni mnogo vremena, ni mnogo novca, da biste napravili desert koji će oduševiti sve. Savršen je saveznik u onim danima kada vam se jede nešto slatko, ali je vreme luksuz koji nemate. Zaboravite na višenedeljno planiranje! Gotov za bukvalno 5 minuta, ovaj kolač je uvek spreman da vas spasi kada vam najviše treba. Uživajte u činjenici da ste napravili nešto toliko ukusno, a toliko jednostavno.
Koji je vaš omiljeni brzinski desert?
