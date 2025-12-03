Brz, sočan i neverovatno jeftin kolač: Nestaje čim ga iznesete na sto, svi traže još

Samo 3 sastojka za savršeni, sočni, jeftin kolač! Spreman za 20 minuta, a ukus je čista fantazija! Isprobajte viralni hit!

Po društvenim mrežama već neko vreme kruži odličan recept za čokoladni kolač koji zahteva samo 3 sastojka, a mogu ga uspešno pripremiti i potpuni kulinarski amateri.

Brzo i lako se sprema, a topi se u ustima.

Sastojci:

700 g čokoladnog krema

3 jaja

90 g brašna (pola oštro, pola glatko)

Priprema:

Zamešajte kremić i jaja, pa dodajte brašno.

Pecite u prethodno zagrejanoj pećnici na 180 stepeni 15-20 minuta.

Gotovi kolač ohladite pa premažite kremićem. Prepolovite ga na pola pa preklopite jednu polovinu drugom kao što je prikazano na snimku.

Kako kolač učiniti još bogatijim i sočnijim?

Iako je ovaj jeftin kolač savršen u svojoj jednostavnosti, postoje brzi trikovi kako ga možete dodatno obogatiti i transformisati u pravu, elegantnu poslasticu:

Za dodatnu sočnost i kiselkastu notu, pre pečenja u testo ubacite šaku svežih ili smrznutih malina, kupina ili višnji.

Za hrskavost, pre nego što smesu sipate u pleh, pomešajte je sa mlevenim orasima, lešnicima ili bademima.

Umesto da ga premazujete kremićem, gotov kolač nakon hlađenja pospite šećerom u prahu ili poslužite uz kuglu sladoleda od vanile i malo topljene čokolade.

Ako želite svetliju varijantu, umesto klasičnog čokoladnog krema, koristite krem od bele čokolade.

Ovaj kolač je pravi dokaz da vam za vrhunsku poslasticu nisu potrebni ni vreme, ni novac, ni komplikovani koraci. Pruža maksimalan užitak, a priprema je toliko jednostavna da je idealna za sve koji prvi put ulaze u kuhinju.

Osim što štedi vreme i budžet, ovaj sočni čokoladni hit garantuje da ćete dobiti sve pohvale. Spremite ga i uverite se zašto svi traže recept više!

