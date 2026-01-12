Brza torta sa keksom: Lako se pravi, a toliko je ukusna da ćete odmah hteti duplu meru

Torta sa keksom koja se pravi za samo 15 minuta – toliko je dobra da ćete odmah želeti duplu meru! Recept bez pečenja.

Torta sa keksom gotova za samo 15 minuta – bez pečenja, a ukus je toliki hit da ćete odmah želeti duplu meru!

Da li vam se dešava da vam se naglo prijede nešto slatko, ali vas pomisao na uključivanje rerne, mešanje komplikovanih kremova i čekanje satima – potpuno odbije? Za takve situacije postoji samo jedna kraljica dezerta – brza torta sa keksom.

Ovaj recept je savršenstvo jednostavnosti. Ne samo da je gotov za samo 15 minuta i ne zahteva pečenje, već je toliko kremast, bogat i neodoljiv da ćete shvatiti da je jedini problem što niste odmah stavili duplu meru!

Sastojci za neodoljivu brzu tortu:

500g mlevenog keksa (Plazma ili sličan)

250 g margarina ili putera (sobne temperature)

200 g šećera u prahu

1 dl mleka (po potrebi, za vlažnost)

2 kašike ruma (opciono, za aromu)

100 g čokolade za kuvanje (za glazuru/dodatak filu)

200 ml slatke pavlake (za šlag ili preliv)

Priprema za 15 minuta:

U velikoj posudi pomešajte mleveni keks, šećer u prahu i omekšali margarin/puter.

Postepeno dodajte mleko, mešajući rukom, dok ne dobijete smesu koja je dovoljno meka za oblikovanje, ali ne previše mokra. Ako koristite rum, dodajte ga sada.

Većina torte se pravi od ove smese, ali da bi bila kremastija, uzmite 1/3 smese i u nju dodajte 50g otopljene čokolade. Ovako ćete dobiti tamniji deo koji će se stopiti sa svetlom bazom.

Na tacnu stavite obruč (prečnika oko 20 cm). Sipajte prvo svetliji deo smese, pa preko njega tamniji deo sa čokoladom. Rukama ili kašikom dobro utisnite tortu, poravnavajući površinu.

Glazura za kraj: Savršena završnica

U šerpici otopite preostalih 50 g čokolade sa dve kašike ulja (ili malo mleka) i prelijte tortu.

Za kremasti finiš: Umutite slatku pavlaku u čvrst šlag i ukrasite tortu po želji. Ako želite jednostavniji preliv, možete je samo posuti mlevenim keksom ili rendanom čokoladom.

Iako je torta tehnički gotova, ostavite je u frižideru bar sat vremena. Tako će se ukusi savršeno sjediniti, a keks će upiti vlažnost i postaće neverovatno kremast.

Ako imate veće društvo, ne oklevajte! Ova torta sa keksom nestaje brzinom svetlosti. Jednostavno udvostručite sve sastojke i koristite veći kalup.

Oduševićete sve goste, a niko neće poverovati da ste je napravili za manje od pola sata!

