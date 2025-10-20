Brzi kolač iz snova: Jogurt, čokolada i kokos – gotov za tren oka, ne treba vam čak ni mikser

Ako ste ljubitelj kokosa, ovaj kolač sa jogurtom, kokosom i kakaom će vas oduševiti.
Za pripremu vam je potrebno samo nekoliko minuta – bez upotrebe miksera! Jednostavno pomešajte sastojke, istopite čokoladu za glazuru, prelijte i sačekajte da se kolač ispeče.
Najduži deo pripreme je zapravo čekanje da se kolač ispeče.
Sastojci:
– 1 čaša jogurta
– 1 čaša mleka
– 1 čaša ulja
– 1 čaša kokosovog brašna
– 1 vanilin šećer
– 2 čaše šećera
– 2 čaše brašna
– pola praška za pecivo
– 2 kašike kakaoa
Glazura:
– 100 g čokolade
– 3 kašike ulja
Priprema:
Pomešati sve sastojke (osim kakaoa), pa u pola smese dodati kakao prah.
Tamnu smesu izliti u nauljen i pobrašnjen pleh, pa preko izliti ostatak smese. Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni, otprilike pola sata (proveriti čačkalicom).
Napraviti glazuru od čokolade i ulja, pa izliti preko pečenog kolača.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
(espreso.rs)
