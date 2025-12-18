Brzi kolač od jabuka sa vanil pudingom: Lako se pravi, a ukus je fantastičan

Ne trošite sate u kuhinji. Napravite brzi kolač od jabuka sa vanilom koji je toliko mekan da se topi u ustima!
Postoji nešto magično u mirisu pečenih jabuka i vanile koji se širi kućom dok je napolju hladno. Taj miris nas trenutno vraća u kuhinje naših baka, gde se bez mnogo muke pravilo nešto najslađe na svetu. Rešili smo da oživimo tu tradiciju i podelimo sa vama recept za onaj pravi, starinski brzi kolač od jabuka koji se pravi lako, a nestaje sa tanjira još brže.
Znamo da danas niko nema vremena za komplikovane kore i sate pripreme. Zato je ovaj kolač postao omiljen – spaja jednostavnost koju volimo i ukus koji nas podseća na najlepše uspomene.
Za pripremu vam neće biti potrebno previše vremena, te smo sigurni da će ovaj kolač veoma brzo postati omiljena poslastica u vašoj kući.
Sastojci:
- 3 jabuke
- 150 g maslaca (sobna temperatura)
- 100 g šećera
- 1 pakovanje vanilinog šećera
- prstohvat soli
- 2 jaja
- 8 supenih kašika mleka
- 1 pakovanje pudinga od vanile
- 250 g brašna
- 3 kašičice praška za pecivo
- malo maslaca za premazivanje kalupa
Priprema:
Pre nego što krenete da pravite kolač, zagrejte rernu na 180 stepeni. Potom ogulite jabuke i iseckajte ih na kockice.
U većoj posudi izmiksajte maslac, šećer, vanilin šećer i so. Mešajte sve dok ne dobijete kremastu smesu, a zatim dodajte jaja i mleko.
U drugoj posudi pomešajte puding od vanile, brašno i prašak za pecivo, a potom ih dodajte u kremastu smesu koju ste prethodno pripremili. Na kraju prespite isečenu jabuku u posudu.
Premažite kalup maslacem, a potom ulijte testo. Kolač se peče oko 45 minuta na temperaturi od 180 stepeni.
Par trikova za još veće uživanje
Nije sve u gramima, nešto je i u onim sitnim dodacima koji ovaj kolač čine „vašim“. Evo kako da mu date lični pečat:
- Dodajte prstohvat cimeta u jabuke pre nego što ih ubacite u testo – to je onaj miris koji niko ne može da ignoriše.
- Pospite malo krupno mlevenih oraha po vrhu pre pečenja. Ta hrskava korica je ono što svi prvo pojedu.
- Dok je kolač još topao, poslužite ga uz kuglu sladoleda od vanile. To je onaj momenat kada običan desert postaje kraljevska poslastica.
- Najbolje ide uz prvu jutarnju kafu, dok je kuća još tiha i miriše na pečeni šećer i jabuke.
Kada se ovaj brzi kolač od jabuka prohladi, shvatićete zašto ga bake i dalje peku na isti način. Ne trebaju vam moderni prelivi ni komplikovane dekoracije – dovoljan je samo ovaj savršeni spoj voća i vanile. Uzmite šolju čaja ili kafe, isecite komad i uživajte u fantastičnom ukusu!
Pecite, uživajte i javite nam – da li vas je ukus vratio u detinjstvo onako kako smo vam obećali?
