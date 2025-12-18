Brzi kolač od jabuka sa vanil pudingom: Lako se pravi, a ukus je fantastičan

Neke stvari ne treba menjati. Ovaj brzi kolač od jabuka je dokaz da su najjednostavniji recepti naših baka i dalje neprevaziđeni.

Ne trošite sate u kuhinji. Napravite brzi kolač od jabuka sa vanilom koji je toliko mekan da se topi u ustima!

Postoji nešto magično u mirisu pečenih jabuka i vanile koji se širi kućom dok je napolju hladno. Taj miris nas trenutno vraća u kuhinje naših baka, gde se bez mnogo muke pravilo nešto najslađe na svetu. Rešili smo da oživimo tu tradiciju i podelimo sa vama recept za onaj pravi, starinski brzi kolač od jabuka koji se pravi lako, a nestaje sa tanjira još brže.

Znamo da danas niko nema vremena za komplikovane kore i sate pripreme. Zato je ovaj kolač postao omiljen – spaja jednostavnost koju volimo i ukus koji nas podseća na najlepše uspomene.

Za pripremu vam neće biti potrebno previše vremena, te smo sigurni da će ovaj kolač veoma brzo postati omiljena poslastica u vašoj kući.

Sastojci:

3 jabuke

150 g maslaca (sobna temperatura)

100 g šećera

1 pakovanje vanilinog šećera

prstohvat soli

2 jaja

8 supenih kašika mleka

1 pakovanje pudinga od vanile

250 g brašna

3 kašičice praška za pecivo

malo maslaca za premazivanje kalupa

Priprema:

Pre nego što krenete da pravite kolač, zagrejte rernu na 180 stepeni. Potom ogulite jabuke i iseckajte ih na kockice.

U većoj posudi izmiksajte maslac, šećer, vanilin šećer i so. Mešajte sve dok ne dobijete kremastu smesu, a zatim dodajte jaja i mleko.

U drugoj posudi pomešajte puding od vanile, brašno i prašak za pecivo, a potom ih dodajte u kremastu smesu koju ste prethodno pripremili. Na kraju prespite isečenu jabuku u posudu.

Premažite kalup maslacem, a potom ulijte testo. Kolač se peče oko 45 minuta na temperaturi od 180 stepeni.

Par trikova za još veće uživanje

Nije sve u gramima, nešto je i u onim sitnim dodacima koji ovaj kolač čine „vašim“. Evo kako da mu date lični pečat:

Dodajte prstohvat cimeta u jabuke pre nego što ih ubacite u testo – to je onaj miris koji niko ne može da ignoriše.

Pospite malo krupno mlevenih oraha po vrhu pre pečenja. Ta hrskava korica je ono što svi prvo pojedu.

Dok je kolač još topao, poslužite ga uz kuglu sladoleda od vanile. To je onaj momenat kada običan desert postaje kraljevska poslastica.

Najbolje ide uz prvu jutarnju kafu, dok je kuća još tiha i miriše na pečeni šećer i jabuke.

Kada se ovaj brzi kolač od jabuka prohladi, shvatićete zašto ga bake i dalje peku na isti način. Ne trebaju vam moderni prelivi ni komplikovane dekoracije – dovoljan je samo ovaj savršeni spoj voća i vanile. Uzmite šolju čaja ili kafe, isecite komad i uživajte u fantastičnom ukusu!

Pecite, uživajte i javite nam – da li vas je ukus vratio u detinjstvo onako kako smo vam obećali?

