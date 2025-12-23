Brži ne može, jeftiniji ne postoji: Ovaj hit kolač se pravi za 5 minuta od samo 3 sastojka

Obradujte ukućane poslasticom od onoga što već imate u špajzu. Ovaj hit kolač se pravi brzo, a ne košta vas skoro ništa.

Probajte ovaj hit kolač koji se muti nabrzaka i ne košta skoro ništa – svi će vam tražiti recept.

Ponekad su najjednostavnije stvari najbolje, a ovaj hit kolač je dokaz da vam za sreću ne treba pun novčanik, već samo dobra ideja. Dok drugi troše hiljade na skupe torte, prave domaćice znaju trik za slatkiš koji se muti brzinom svetlosti, a nestaje sa tanjira još brže.

Ovaj recept već neko vreme „pali“ društvene mreže jer ga mogu napraviti i oni koji nikada nisu ušli u kuhinju. Nema pečenja, nema komplikovanih kora, samo čista snalažljivost. Najbolje od svega? Možete se igrati ukusima – promenite sok i dobićete potpuno novi desert svaki put.

Sastojci:

100 g šećera

1 litar soka ili 5 čaša ( može biti od pomorandže, ili sok od višanja)

120 g kukuruznog skroba (1 šolja)

kokos za ukrašavanje (opciono)

Priprema:

Stavite šerpu na ringlu, sipajte 5 čaša soka i lagano zagrevajte. Zatim dodajte kukuruzni skrob i mešajte dok se ne istopi. Dodajte i šećer pa zagrevajte dok ne dobijete gustu masu kao za puding. Zatim stavite smesu u kalupe oblika po želji, koje ste prethodno nakvasili vodom. Ostavite da se malo ohladi i stegne. Kada izvadite kolač iz kalupa uvaljajte u kokos i služite, piše Stil.

Kako da ovaj hit kolač uvek ispadne kao sa slike

Iako se ovaj hit kolač bukvalno pravi sam, postoji par stvari koje vam niko ne kaže, a koje prave razliku između „okej“ slatkiša i onog koji nestane sa stola za minut.

Pazite na šećer : Ako koristite kupovni sok koji je već „otrovno“ sladak, smanjite šećer iz recepta na pola ili ga skroz izbacite. Nema ništa gore od kolača koji „skuplja usta“ jer je presladak.

: Ako koristite kupovni sok koji je već „otrovno“ sladak, smanjite šećer iz recepta na pola ili ga skroz izbacite. Nema ništa gore od kolača koji „skuplja usta“ jer je presladak. Šta ako se ne steže? Ako ste žurili pa niste dobro razmutili skrob, dobićete kašu. Trik je da smesu kuvate dok ne postane toliko gusta da jedva mešate. Tek tada ide u kalup.

Ako ste žurili pa niste dobro razmutili skrob, dobićete kašu. Trik je da smesu kuvate dok ne postane toliko gusta da jedva mešate. Tek tada ide u kalup. Verzija za „odrasle“: Ako ga ne pravite za decu, u sok od višnje dodajte kap-dve ruma ili narendanu koru limuna u sok od pomorandže. To mu daje onu oštrinu koju niko ne očekuje od kolača koji košta par dinara.

Ako ga ne pravite za decu, u sok od višnje dodajte kap-dve ruma ili narendanu koru limuna u sok od pomorandže. To mu daje onu oštrinu koju niko ne očekuje od kolača koji košta par dinara. Spas za posne dane: Budući da nema ni mleka ni jaja, ovo je najbolja stvar koju možete da iznesete na sto tokom posta. Niko vam neće verovati da je unutra samo sok i skrob.

Nema veće majstorije nego kad od par običnih stvari iz špajza napravite nešto što svi razgrabe. Dok drugi komplikuju i troše vreme na preskupe recepte, vi poslužite ovo i gledajte kako tanjir ostaje prazan pre nego što kafa uopšte stigne na sto. To je ta lepota – bez muke, bez bacanja para, a svi siti i zadovoljni.

Probajte, jer pored ovakve snalažljivosti, prodavnica vam nije ni potrebna. Pametnom dosta.

