Brzi posni kokos kolač: Pravi se od samo 4 sastojka, a toliko je ukusan da se svi za stolom vrate po još

Postoji mit da posni kolači moraju biti komplikovani, skupi ili manje ukusni od mrsnih. Ovaj recept ruši sve predrasude! Predstavljamo vam brzi posni kokos kolač koji se pravi od minimalno sastojaka – zapravo, treba vam samo četiri glavna.

Ne samo da je idealan za posne dane, već je toliko kremast, mirisan i bogat da se svi za stolom vrate po još. Zaboravite paljenje rerne i sate provedene u kuhinji!

Recept za brzi posni kokos kolač (sve za 15 minuta)

Ovaj recept je za popularne „kokos kuglice“ ili „bele štanglice“ koje ne zahtevaju pečenje, a sastoje se od svega četiri osnovna elementa.

Potrebno je:

Kokosovo brašno: 200 g

Šećer u prahu: 100 g

Posni margarin (ili kokosovo ulje): 150 g

Posni keks (mleveni): 100 g

(Za glazuru: 1-2 kašike vode ili ruma i čokolada za preliv)

Priprema:

U veću posudu stavite kokosovo brašno i mleveni posni keks. Dobro promešajte.

Margarin (ili kokosovo ulje) otopite na niskoj temperaturi i pomešajte sa šećerom u prahu.

Tečnu smesu postepeno dodajte suvim sastojcima i mesite rukom dok ne dobijete kompaktnu smesu. Ako vam se smesa čini presuvom, dodajte kašiku vode ili ruma.

Formirajte kolač u plehu (obloženom folijom) ili u obliku valjka, pa ga stavite u zamrzivač na 15 minuta da se stegne.

Po želji, rastopite posnu čokoladu sa malo ulja i prelijte kolač. Ostavite da se preliv stegne, a zatim isecite na štanglice ili kocke.

Četiri sastojka, maksimalni ukus

Tajna zašto je ovaj brzi posni kokos kolač tako ukusan leži u ravnoteži masnoće i slatkoće. Margarin ili kokosovo ulje u kombinaciji sa šećerom i kokosom stvaraju raskošnu, kremastu teksturu koja imitira „teške“ mrsne kolače. Ne peče se, što znači da svi sastojci zadržavaju svoj puni ukus i miris!

Ako volite kokos, ovaj jednostavan recept postaje vaš najbolji prijatelj. Brzi posni kokos kolač je dokaz da za savršenu poslasticu ne morate provesti sate u kuhinji. Jednostavno, brzo i – neodoljivo!

Uživajte u svom najslađem, a najjednostavnijem posnom desertu.

